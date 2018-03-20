9-летний американский мальчик застрелил сестру из-за видеоигры

В американском штате Миссисипи 9-летний мальчик убил свою 13-летнюю сестру, после того, как дети поспорили из-за игрового оружия для видеоигры. Инцидент произошел в графстве Монро, штат Миссисипи. По словам шерифа округа, мальчик достал пистолет из спальни родителей, пока его мать готовила обед на кухне.

Как сообщается, пистолет хранился в тумбочке в спальне, что позволило ребенку легко получить доступ к нему и выстрелить сестре в затылок. Девочку немедленно отвезли в детскую больницу, но она не смогла выжить. Власти все еще расследуют дело и еще не предъявили обвинения мальчику.

Инцидент произошел на фоне все более жаркой дискуссии относительно контроля над оружием в США. Все больше голосов требуют от правительства США принять меры для более строгого контроля над оружием, дабы не повторялись инциденты, вроде массовых расстрелов в школах.

По меньшей мере в 40 детей стреляют из оружия в США, и по меньшей мере семь из них погибают в таких случаях в соответствии со статистикой.