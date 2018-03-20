Инженер мусульманин судится в Канзасе из-за оскорбления флага Малайзии

Мусульманин, работающий аэрокосмическим инженером в корпорации Spirit Aerosystems, подал в суд на Ассоциацию работников Spirit Boeing за религиозную дискриминацию, случившуюся в ходе вечеринки на озере в Уичито, штат Канзас.



Американский союз гражданских свобод подал федеральный иск в пятницу от имени Мунира Заниала, малазийского гражданина индийского происхождения.

История удивительная, ибо показывает как уровень паранойи, так и уровень тупости у некоторых представителей американского корпоративного сообщества.

Заниал арендовал в прошлом году корпоративное место на озере для группового отдыха, чтобы собрать гостей и отпраздновать День независимости Малайзии. В иске утверждается, что ассоциация сообщила о нем в ФБР из опасения, что он использовал вечеринку для проведения собрания членов т.н. «Исламского Государства»*.

Почему же ассоциация решила, что аэрокосмический инженер из Малайзии устроил джихадистский митинг на озере в Канзасе? Ответ умопомрачителен – флаг. В жалобе ФБР ассоциация утверждала, что Заниал «оскорбил американский флаг символами ИГИЛ*».

На самом деле, флаг был малайзийским, легко убедиться, что он действительно похож своими полосами на американский флаг, если не принимать во внимание полумесяц и звезду (якобы «символы ИГИЛ», по версии ассоциации). Разумеется, кроме флага, подозрения вызвали еще и сами гости, «одетые в мусульманские одежды» малайзийцы индийского происхождения, в их числе были и женщины в хиджабах.

ФБР быстро прекратило расследование, как только ситуация прояснилась, однако Заниал также говорит, что ему было запрещено сдавать в аренду объект снова, поскольку его предыдущая аренда привела к расследованию ФБР. Кроме того, он опасается, что это расследование может повлиять на его законный статус постоянного проживания, не говоря уже об унижении на основании его религии и национальности. Именно поэтому Заниал решил подать на ассоциацию в суд.

Теперь Мунир Заниал преподаст ассоциации работников Spirit Boeing урок «страноведения» через суд. Сама ассоциация отказывается от комментариев.



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