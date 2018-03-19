Газ над Газой: Израиль впервые распылил слезоточивый газ над палестинским анклавом

Израильские оккупационные силы использовали беспилотные летательные аппараты для распыления слезоточивого газа над палестинцами в Газе в первый раз в прошлую пятницу, сообщает Times of Israel.



Около 200 жителей Газы собрались у заграждения на границе с Израилем в рамках еженедельного протеста против десятилетней блокады, после чего к ним подлетел беспилотный летательный аппарат. Кадры от ливанского информационного агентства «Аль-Маядейн» показывают, что на демонстрантов сбросили снаряды со слезоточивым газом на протестующих, которые затем вслепую разбежались.



Министерство здравоохранения Газы сообщило, что в столкновениях было ранено не менее двух человек, причем по меньшей мере восемь других жителей Газы получили ранения от израильского огня во время протестов в других районах прибрежного анклава.



Согласно источникам ЦАХАЛ, использование дронов для распыления слезоточивого газа все еще находится на экспериментальной стадии и до сих пор не применялось в действии.