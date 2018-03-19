Мьянма обещает поселить мусульман в новых деревнях

Мьянма планирует репатриировать около 700 000 мусульман рохинджа, которые бежали в Бангладеш, чтобы избежать жесткого обращения со стороны армии, в 11 «новых деревнях», - заявил заместитель министра иностранных дел Мьинт Ту.



Мьинт Ту сказал, что 374 беженцев рохинджа уже были проверены и получили разрешение на репатриацию, поэтому смогут вернутся «в течение нескольких недель», сначала в транзитный лагерь, а затем в «новую деревню с охраной» недалеко от своих первоначальных домов. Мьянма и Бангладеш должны были начать репатриацию беженцев рохинджа еще в конце января, но многие из них не хотят возвращаться на место без гарантий основных прав и безопасности. Правозащитные группы и США заявили, что возвращение рохинджа должно быть добровольным и безопасным. Кроме того, они должны возвращаться в свои родные места, а не в наскоро сооруженные сфабрикованные деревни или лагеря.



Мьинт Ту сказал, что Мьянма готова работать с агентствами США по репатриации и что предложение ООН сейчас изучается офисом государственного советника Аун Сан Су Чжи.

Напомним, что рохинджа живут в Аракане на протяжении многих веков. Но большинство людей в преимущественно буддистской Мьянме считают их нежелательными мусульманскими иммигрантами из Бангладеша. Армия относится к рохинджа как к «бенгальцам», и большинство из них не имеют гражданства.

Рохинджа был объектом межобщинного насилия и антимусульманских настроений уже много лет.

Мьянма отказывается давать гражданство рохинджа с 1982 года и исключает их из 135 этнических групп, которые она официально признает, что фактически делает их людьми без гражданства. По оценкам, 700 000 рохинджа бежали через границу в Бангладеш, так как в августе в Аракане началась армейская операция, якобы вызванная нападениями террористов на армейские блокпосты. ООН и США заявили, что ответные меры действия бирманских силовиков представляют из себя «этническую чистку».