Афганскому Дональду Трампу полтора года и он живет в шиитском районе Кабула

Маленький 18-месячный Дональд Трамп из Кабула пока то даже не подозревает, какую скандальную волну вызвало решение его отца назвать своего сына в честь американского президента. По словам родителей, они назвали так своего третьего ребенка, в надежде, что он повторит успех американского миллиардера. Но после того, как фотография документа с его именем разошлась по соцсетям, ребенок попал в центр скандала, даже несмотря на тот факт, что такое имя вполне законно в Афганистане.

Отец ребенка, 28-летний учитель по имени Сайед Асадулла Пуйя, называет себя фанатом американского президента, и делает вид, будто искренне не понимает, почему он и его жена получают «вульгарные и оскорбительные комментарии» от жителей страны, которая уже многие годы находится под американской оккупацией. Впрочем, возможно, что он действительно искренне не понимает, что вряд ли лучше. Некоторые люди доходят до того, что угрожают убить Сайеда за то, что он дал мальчику «неверное» имя, а другие обвиняют его в том, что он сам создает опасность для жизни ребенка. Полемика в интернете заставила Сайеда закрыть свою страницу в Facebook. Даже в шиитском районе Кабула, где проживает Сайед с семьей, жители угрожают семье и принуждают их уехать, так что, по словам Сайеда, он чувствует себя запуганным всякий раз, когда выходит из дома.

Разумеется, есть предположение, что Сайед дал такое имя ребенку, чтобы получить убежище в США. Сам он такие обвинения категорически отрицает.

Маленький афганский Дональд родился в центральной провинции Дайкунди за несколько месяцев до президентских выборов в 2016 году на ферм

е, где родители, бабушки и дедушки Сайеда выращивали миндаль, пшеницу и кукурузу.Сайед был вдохновлен назвать своего сына Дональдом Трампом после прочтения персидских версий книг бизнесмена, в том числе «Как стать богатым», которые он взял в местной библиотеке.

«Я много изучал его, и это побудило меня выбрать имя для моего сына», - объясняет он. Сайед надеется, что его сын «будет таким же успешным», добавляя, что фотографии американского Трампа уже делают его сына «счастливым».

Родители Сайеда сначала воспринимали решение сына как шутку и лишь посмеялись, но когда они поняли, что он серьезно собирается назвать своего сына Дональдом Трампом, смех сменился гневом. В результате отношения с родными поклонник Трампа поломал также. Молодая семья была вынуждена переехать в Кабул.

Как пишет Аль-Джазира, «их жизнь сейчас просто не способно отличаться еще больше от жизни тезки их сына, который делит свое время между Белым домом и своим курортом Мар-а-Лаго во Флориде».

Семья из пяти человек ютится в спартанскую комнате, которую они арендуют за 2000 афгани (30 долларов США) в месяц, с видом на небольшой внутренний двор и с туалетом на улице.

Удивительно, но Сайед ничуть не сожалеет о том, что сделал. Он признает, что скорее всего его Дональду Трампу придется очень несладко в школе, что его будут преследовать и избивать. Но он не собирается менять имя сына, и ему не важно мнение других людей.

В этой истории, помимо очевидного факта – идиот отец портит жизнь своему ребенку – есть еще интересная сторона. По сути, перед нами сконцентрированный портрет модернизатора и вестернизатора из исламского мира, который пытается повторить западный успех бездумным копированием и карго-культом. Вместо того, чтобы извлечь действительно полезные мысли из книг Трампа (или любого другого такого автора), проанализировать их и попытаться применить с учетом места и времени, а также других приобретенных знаний, человек устраивает безумный семейный фан-клуб Трампа, разрывает с родными и обществом, отказывается от давнего семейного бизнеса, и в общем просто ломает жизнь себе и своей семье, в первую очередь сыну, которому он желает успеха. Хотелось бы посмеяться над Сайедом (и пожалеть несчастного ребенка), но увы, это состояние немалой части Уммы.