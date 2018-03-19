На Шри-Ланке завершился режим ЧП, введенный после нападений на мусульман

Президент Шри-Ланки объявил, что он отменяет режим общенационального чрезвычайного положения, который был введен после того, как в результате межобщинных столкновений погибли три человека.

Последняя по времени вспышка насилия началась 4 марта, после того, как сингальский буддист был избит до смерти группой мусульман, из-за дорожно-транспортного происшествия в городе Теледенения в Канди.

Всего в результате беспорядков были ранены десятки человек, толпа разрушила несколько мечетей и по меньшей мере 11 мусульманских домов и магазинов. Так как полиция не смогла установить порядок 6 марта был введен режим ЧП, и были развернуты подразделения армии. Кроме того, по всей стране заблокировали интернет. Полиция арестовала нескольких подозреваемых в подстрекательстве беспорядков. Однако сейчас президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена заявляет, что ситуация под контролем, и поэтому он поручил отменить режим ЧП.

Тем временем, Организация Объединенных Наций осудила серию антимусульманских нападений в Шри-Ланке на прошлой неделе. Заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам Джеффри Фельтман сказал правительству Шри-Ланки, что люди, стоящие за насилием, должны быть привлечены к ответственности.

В целом, стоит заметить, что хотя насилие на Шри-Ланке, подстрекаемое буддистскими экстремистами, весьма напоминает ситуацию в другой буддистской стране – Мьянме, в случае Шри-Ланки мы хотя бы видим, что правительство пытается сделать что-то, чтобы предотвратить его, а не разжигать еще больше. Тем не менее, существую серьезные опасения относительно будущей нестабильности в этой островной стране, которая едва приходит в себя после тридцати лет гражданской войны.