Исламофобская фабрика троллей делает грязную работу Кремля

Об анти-мусульманской «фабрике троллей», спонсируемой Кремлем, давно говорят в русскоязычном пространстве, но сейчас ее уже вынуждены замечать даже вдали от бывшего СССР. Так, в своем материале на The New Arab об этом пишет Си Джей Уерлеман (CJ Werleman), известный политический комментатор, журналист и активист.

Он отмечает, что многие уже заметили, как Россия использует фальшивые новости (fake news) в социальных сетей для продвижения своей антидемократической, анти-натовской и проавторитарной повестки дня, описанной как «современная информационная война».

Меньше внимания, однако, уделяется стремлениям российского правительства демонизировать Ислам и мусульманские общины во всем мире, чтобы продвигать свои внешнеполитические цели. Еще меньше внимания уделяется смертельным и геноцидным последствиям этой дезинформации.

«Facebook был плох для Мьянмы», - сказал староста араканской деревни в интервью The New York Times, объяснив, как соцсетями манипулируют те, кто стремится извлечь выгоду, продвигая пропаганду против мусульман рохинджа. «Молодые люди слишком много пользуются своими смартфонами, они не смотрят собственными глазами, они смотрят своими телефонами».

Насилие, которое было развязано против мусульманам рохинджа буддистскими экстремистскими группировками, действовавшими в сговоре с силовиками Мьянмы, не просто появилось из ниоткуда в конце 2016 года. Геноцид никогда так возникает из ниоткуда. Все геноциды начинаются со слов, а насилие приходит позже.

В этом случае слова пришли через бесконечный поток сообщений в Facebook и Twitter, что хорошо знакомо тем, кто изучает исламофобию, или тем, кто является ее жертвой.

Тысячи постов и комментариев, волна за волной, ложно обвиняли рохинджа в тайном заговоре с целью отделить сепаратистский исламский эмират или провинцию, принять шариат и уничтожить буддистское большинство. Другие утверждали, что заявления об этнических чистках против рохинджа была частью западного анти-бирманского заговора.

Все это в точности повторяет те же претензии, что часто предъявляют к мусульманским меньшинствам в Китае, Индии, Европе, США, Австралии и других местах, политические манипуляторы, которые используют ультранационалистические настроения для того, чтобы изобразить «Другого» как опасную угрозу.

Поэтому неудивительно, что эти усилия все чаще ориентируются на доминирующий источник: Россия.

У военных Мьянмы есть «интернет-подразделения, обученные Россией», и одна теория состоит в том, что армия может быть частью кампании в социальных сетях против рохинджа», - пишет Ник Кристоф в The New York Times.

Россия тесно сотрудничала с военными Мьянмы с 1990-х годов и продолжала поставлять боевые вертолеты и российских военных советников в разгар усилий Мьянмы по этнической чистке 1,3 миллиона мусульман рохинджа. Поэтому вполне вероятно, что Россия также поделится своим новым технологическим и геополитическим оружием; онлайн-фермами троллей.

«Многообещающие двусторонние отношения выросли далеко за пределы вооружений и обучения», - отмечает The Asia Times. «С точки зрения мягкой силы русский язык в настоящее время преподается в Янгонском университете иностранных языков, а вскоре в Янгоне откроется российский культурный центр.

Но не языком единым. Россия обошла эмбарго США и ЕС на поставки оружия Мьянме, как раз, когда Янгон ищет альтернативные источники, чтобы снизить зависимость от китайских вооружений.

В случае, если вы ее пропустили, поясняет Уерлеман, российская геополитическая схема здесь достаточно проста для расшифровки: создать внутреннее насилие, нагнетая страх перед мусульманским меньшинством, а затем воспользоваться этим насилием, чтобы продавать оружие и установить более тесные двусторонние связи за счет соперничающей великой державы.

Путинская Россия также использовала свою новую гибридную форму информационной войны, играя на исламофобских струнах и используя отрицательные настроения по отношению к мусульманам на Западе, чтобы продвигать свои внешнеполитические цели в Сирии.

Когда Россия начала воздушную атаку на Алеппо в конце 2016 года, сирийская гражданская оборона, иначе известная как «Белые каски», начала собирать и выпускать кадры гражданских лиц, убитых и раненых в ходе натиска.

По мере того, как международное осуждение обращалось в сторону Кремля, Россия разработала стратегию, чтобы отвлечь внимание от своих военных преступлений. Зная, что многие люди на Западе восприимчивы к вере в то, что любой бородатый араб или мусульманин является «террористом», она начал кампанию онлайн-пропаганды, чтобы представить «Белые каски» в качестве членов «Аль-Каиды»*, называя их подтвержденные кадры «пропагандой Запада по смене режима».

В прошлом месяце отчет о расследовании, подготовленный The Guardian, указал на исследования профессора из Университета Индианы, использующего инструмент под названием «Hoaxy», который отслеживает распространение дезинформации в Интернете.

Он показывает, как онлайн-контент о «Белых касках» генерируется всего лишь «горсткой источников», сродни «фабрике», и обычно начинается в России. Аналитическая фирма Graphika, которая много лет изучала ряд российских кампаний по дезинформации в Интернете, обнаружила «подтверждение координации времени и обмена сообщениями вокруг значительных событий в новостном цикле, касающемся «Белых касок».

Сирийский автор и активист Робин Ясин-Кассаб говорит, что такая российская скоординированная пропаганда «облегчает газовые атаки, бомбардировки больниц, сектантскую чистку и т. д. А также способствует общей демонизации мусульман и арабов в нашей культуре».

Россия также мобилизовала исламофобию во время выборов в США в 2016 году, чтобы разжечь еще больше гнева в сторону мусульман, и тем самым помочь Трампу выиграть выборы.

Кремль создал тысячи фейковых аккаунтов в социальных сетях, в том числе одну группу Facebook, названную как «Объединенные мусульмане Америки (United Muslims of America)», чтобы представлять их посты в качестве взглядов и убеждений американских мусульман.

Они продвигал мемы, которые утверждали, что Хиллари Клинтон якобы признала, что США «создали, финансировали и вооружили» Аль-Каиду и ИГИЛ*, согласно докладу, опубликованному The Daily Beast, и купили рекламные объявления для продвижения политических митингов на национальном уровне только для мусульман.

«Тролли, поддерживаемые Кремлем, сделали все это, одновременно используя другие аккаунты, чтобы яростно разоблачать исламофобские послания для правого сегмента в Facebook, например, в августе 2016 года митинг в Айдахо требовал: «Мы должны прекратить принимать мусульманских беженцев», - отмечают авторы исследования в The Daily Beast.

«Взятые вместе, новейшие откровения российской пропаганды на Facebook показывают изощренность российской кампании по «активным мерам», чтобы повлиять на общественность США».

Опасно, что общественность США подвергается влиянию дальнейшей антимусульманской истерии и пропаганды, и тем самым помогает объяснить, почему преступления на почве ненависти против мусульман в США выросли на 91% в 2017 году, через первые 12 месяцев после выборов.

Во время голосования по выходу Британию из ЕС (Brexit), финансируемые Кремлем тролли в соцсетях размещали расистские, антимусульманские мемы, чтобы возбудить страх перед мусульманами, иммигрантами и беженцами, и, в свою очередь, побудить британских избирателей покинуть Европейский Союз, а также создавали аккаунты, которые выдавали себя за британских мусульман.

Один из таких аккаунтов, например, был известен в Twitter как JihadistWife. В одном из его твитов можно было прочесть: «Европейское разнообразие слишком расистское! Вам нужно Исламское!»

Поддержанный Кремлем онлайн-тролль, известный как SouthLoneStar, также преднамеренно спровоцировал возмущение против британских мусульман, когда опубликовал фотографию мусульманской женщины, которая, якобы, «игнорировала» жертвы теракта на Вестминстерском мосту.

Уерлеман напоминает, что все вышеописанное, с чем столкнулись сейчас мусульмане США, Британии и Мьянмы, было первоначально испробовано в самой России. Путин использовал исламофобию для захвата власти в РФ, он использовал ее для укрепления своей власти, и он точно также использует ее для расширения российской мощи за рубежом. По общему мнению, это дешевая стратегия, приносящая высокие дивиденды.

*-запрещены в РФ