Ограниченная продовольственная помощь прибыла в Восточную Гуту

По данным Международного комитета Красного Креста (МККК), около 25 грузовиков продовольственной помощи вошли в город Дума в осажденной Восточной Гуте.

Конвой, организованный МККК, а также ООН и Сирийским Красным Полумесяцем, приехал в Думу в четверг через блокпост Аль-Вафидин.

МККК заявляет, что они доставили продукты питания, включая 5220 продовольственных посылок и 5 220 мешков с мукой, которых хватит на 26 100 человек, причем каждый пакет продуктов питания должен быть кормить семью из пяти человек в течение месяца. Однако в Думе живут по меньшей мере 125 000 человек.

Абдуль-Малик Абуд, активист из Думы, рассказал СМИ, что количество продовольственной помощи недостаточно, потому что оно распространяется среди всех семей в анклаве к востоку от столицы Дамаска.

«Помощь распределяется между всеми людьми в Гуте - никто не упускается из виду. Таким образом, один пакет от ООН предоставляется примерно 40 людям. Этого будет недостаточно для того, чтобы прокормить каждую семью больше двух дней , - сказал Абуд.

Представители МККК говорят, что прекрасно понимают, что помощи недостаточно, но их конвои не могут провезти больше того, что им позволяют все стороны, участвующие в боевых действиях.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека, с начала кампании против Восточной Гуты (которая является домом для 400 000 человек) 18 февраля, по меньшей мере 1 249 гражданских лиц были убиты в результате ежедневных воздушных и наземных бомбардировок. В их число входят 252 ребенка и 171 женщина. По меньшей мере 4600 человек получили ранения.

Абуд, активист в Думе, говорит, что из-за визита делегации ООН силы режима взяли паузу в бомбардировках.

ООН заявила, что по меньшей мере 1000 больных и раненых жителей Восточного Гуты нуждаются в медицинской помощи. В среду из анклава были эвакуированы по меньшей мере 150 мирных жителей, требующих неотложной медицинской помощи.



