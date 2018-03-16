«Если у Ирана будет ядерное оружие, то у Саудовской Аравии тоже» - Мухаммад бин Салман

Саудовская Аравия разработает ядерное оружие, если ее соперник – Иран - сделает это, заявил наследный принц королевства, Мухаммад бин Салман, в превью телевизионного интервью, опубликованном в четверг. Само интервью выйдет в эфир в воскресенье.

«Саудовская Аравия не хочет приобретать ядерную бомбу, но, без сомнения, если Иран разработает ядерную бомбу, мы как можно скорее последуем его примеру», - сказал в интервью CBS принц Мухаммад бин Салман.

Он упомянул верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи как «нового Гитлера», потому что тот «хочет расширяться».

«Он хочет создать свой собственный проект на Ближнем Востоке, очень похоже на Гитлера, который хотел расширяться в свое время», - сказал принц Мухаммад.

«Многие страны мира и в Европе не понимали, насколько опасен Гитлер до того, что произошло, а я не хочу видеть как те же события происходят на Ближнем Востоке».

Интервью принца выйдет в программе «60 минут» на CBS в воскресенье, за два дня до запланированной в Белом доме церемониальной встречи принца с президентом США Дональдом Трампом.

В настоящее время КСА активизирует свои планы по развитию ядерного энергетического потенциала в рамках курса реформ, который возглавил принц Мухаммад, чтобы снизить зависимость экономики от нефти.

США, Южная Корея, Россия, Франция и Китай соревнуются, чтобы получить многомиллиардный тендер на строительство первых двух ядерных реакторов в Саудовской Аравии.

Крупнейший экспортер нефти в мире ранее заявлял, что хочет ядерную технологию только для мирного использования, но оставил неясным, хочет ли он также обогащать уран для производства ядерного топлива, которое потенциально может быть использовано для производства атомного оружия.

Правительство КСА утвердило национальную политику по атомной энергетике во вторник, включая ограничение всей ядерной активности в мирных целях в пределах, определенных международными договорами.