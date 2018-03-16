Новым директором ЦРУ назначена женщина, пытавшая людей

Мир облетела новость о том, что директором Центрального Разведывательного управления США, одной из самых знаменитых спецслужб в мире, впервые в истории назначена женщина — Джина Хаспел. Назначение вполне соответствует духу феминизма и «гендерного равенства», так что многие уже успели обрадоваться, мол, женщина на этом посту сделаем работу ЦРУ совсем не похожей на то, что было раньше. Однако, то что нам известно про Хаспел совсем не обнадеживает.

Широко распространены сообщения о том, что Джина Хаспел руководила программами заграничных пыток США в Таиланде, где подозреваемые в терроризме Абу Зубайда и Абдур-Рахим аль-Нашири, оба упомянутые в ныне печально известном докладе Комитета Сената о пытках, допрашивались с применением пыток водой, лишением сна и содержанием в гробо-подобных коробках в течение длительного времени.

Многие наблюдатели полагают, что назначение защитницы пыток и бывшей руководительницы секретной тюрьмы ЦРУ в Таиланде (известной как «Кошачий глаз») в качестве нового директора ЦРУ обеспечит прикрытие и безнаказанность пыточному наследию, которое по-прежнему остается без внимания.

Более того, именно Хаспел подготовила проект распоряжения об уничтожении более 92 видеозаписей с допросами и пытками заключенных «Кошачьего глаза». Этот факт стал причиной уголовного расследования в отношении Хаспел, но дело было замято в 2010 году. Тем не менее, считается, что именно ее причастность к пыткам в секретных тюрьмах и программе «расширенных техник допроса» стала причиной неудач в дальнейшей карьере — пока не пришел Трамп. В феврале 2017 года новый президент США выдвинул ее на пост заместителя директора ЦРУ. И как раз в тот же самый момент, в руки американским СМИ попал проект документа, в котором говорилось о том, что администрация Трампа рассматривает возможность возрождения «секретных тюрем». Разумеется, назначение Хаспел восприняли в этом контексте, хотя представители администрации это отрицали.

Как бы то ни было, сейчас мы видим, что неспособность администрации Обамы привлечь к ответственности организаторов пыток, привела в конце концов к их возвращению. По мнению многих комментаторов, теперь, при Трампе, пытки могут стать «новой нормой», как внутри США, так и для различных союзных деспотов и тиранов за пределами Америки.

Муаззам Бег, директор информационной службы CAGE, говорит:

«Назначение Хаспел на пост главы ЦРУ должно быть оспорено на всех уровнях, иначе пытки станут новой нормой. Если она будет избрана руководителем ЦРУ, мир должен знать, что за путь был проложен архитектором глобальной программы пыток, чтобы возглавить самую мощную разведывательную службу в мире».