«Османский язык должен изучаться в школах» - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что в школах следует ввести обучение османскому турецкому языку, обвинив «языковую революцию» раннего республиканского периода в «уничтожения» турецкого языка.

«Это одна из самых больших проблем в новейшей истории, когда наш язык стал предметом политических дискуссий. Во имя «языковой революции» на наш турецкий язык напали неприятные, скучные и бездушные слова.

Связь между нашей нацией и ее старой цивилизацией была ослабла», - сказал Эрдоган 15 марта на церемонии награждения школьников в президентском комплексе в Анкаре.

Напомним, что османский язык это старая форма турецкого языка, которая отличалась от современного турецкого языка гораздо более обильным заимствованием персидских и арабских слов и выражений (и даже некоторых грамматических форм), а самое главное — арабской письменностью. В рамках так называемых «культурных реформ» Мустафа Кемаль Ататюрк, основатель Турецкой Республики, заменил арабскую письменность на латинский алфавит.

В 1932 году, стремясь сделать новую форму турецкого языка более распространенной, было создано Общество турецкого языка (Türk Dil Kurumu).

Эрдоган периодически критиковал эти реформы, справедливо заявляя, что эти меры заставили Турцию потерять связь со своей историей.

«Если сегодня молодые поколения не могут понять Мехмета Акифа Эрсоя, Омера Сейфеттина или Ахмета Хашими, не говоря уже о Физули или Бакы, это потому, что наш язык был разрушен в течение этого периода», - сказал он, имея в виду поздних османских авторов.

«Я считаю, что период, который разрушал богатство нашего языка, давно прошел. Но я считаю, что разрушение продолжается. По этой причине, я думаю, было бы хорошо, если бы османский турецкий преподавался в школах », - сказал Эрдоган.

Он также критиковал влияние Интернета на язык, призывая граждан быть осторожными, чтобы не использовать иностранные слова. Кроме того, он призвал хозяев магазинов изменить названия своих магазинов, если они не были турецкими.

Заметим, что безусловно, изучение османского языка (прежде всего — арабского письма) является благим делом, которое можно только приветствовать. Ведь нынешние турки находятся в парадоксальной ситуации, когда зачастую они не могут даже прочесть имена на могилках своих предков. Письмо солдата, написанное с фронтов Первой мировой войны, его внуки не способны прочесть, хотя прошло всего то 100 лет. Что уж говорить о литературе, о поэзии и романах, написанных в османское время… Но в тоже время необходимо помнить о том, о чем предупреждают некоторые эксперты — нет лучшего способа возродить интерес и любовь молодого поколения к Ататюрку, чем принудительные классы по османскому языку. Нельзя указом сверху заставлять людей перейти на непривычную для них письменность, как заставляли их дедов. К популяризации и распространению османского языка необходимо подходить с определенной долей мудрости.