Международная ассоциация педиатров даст премию Эрдогану

Международная педиатрическая ассоциация (МПА) объявила 11 марта, что она наградит своей Международной премией мира президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за помощь детям-беженцам.

Об этом было объявлена после того, как официальные лица ассоциации посетили лагеря беженцев в Турции.

Керем Хасаноглу, глава отдела внешних связей ассоциации, сказал, что руководство МПА решило присудить Эрдогану награду за его вклад в жизнь детей-беженцев.

«За то,что Турция протянула руку помощи более чем 1,5 миллионам детей и не позволила им умереть в то время, когда несколько стран остались безразличными», - сказал Хасаноглу.

11 марта Международная педиатрическая ассоциация (ПНД) объявила, что она дала бы Международную премию мира президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за помощь детям-беженцам.

Награда была объявлена после того, как официальные лица ассоциации посетили лагеря беженцев в Турции.

Керем Хасаноглу, глава отдела внешних связей ассоциации, сказал, что руководство ПНД решило присудить Эрдогану награду за его вклад в жизнь детей-беженцев.

«Потому что Турция протянула руку помощи более чем 1,5 миллионам детей и не позволила им умереть в то время, когда несколько стран остались безразличными», - сказал Хасаноглу.

«Турция под руководством Эрдогана помогла этим невинным детям цепляться за жизнь, в то время как многие страны в мире просто проигнорировали эту ситуацию», - добавил он.