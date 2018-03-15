Стивен Хокинг и Палестина

Мир оплакивает умершего в среду знаменитого физика-теоретика Стивена Хокинга. У нас нет оснований, чтобы писать ванильные некрологи о человеке, который был не только атеистом, но и использовал свой вес ученого, чтобы заявлять, будто «Бога нет». Тем не менее, будет справедливо указать на одну сторону жизни Хокинга, о которой мало кто сейчас вспоминает. Прикованный к инвалидному креслу на протяжении полувека, не могущий пошевелить даже пальцем, Хокинг был другом палестинского дела.

В мае 2013 года Хокинг попал в заголовки газет, когда решил бойкотировать престижную конференцию в Израиле, где он должен был выступить. В то время он работал в Кембриджском университете. В Президентской конференции, академическом мероприятии, проводимом в Иерусалиме, принимал участие президент Израиля Шимон Перес. В письме Хокинга, направленном организаторам 3 мая, он сказал, что «политика нынешнего израильского правительства, вероятно, приведет к катастрофе».

«Я принял приглашение на Президентскую конференцию с намерением, чтобы это не только позволило мне высказать свое мнение о перспективах мирного урегулирования, но и потому, что это позволило бы мне читать лекции на Западном берегу.

«Тем не менее, я получил несколько писем от палестинских ученых. Они единодушны в том, что я должен уважать бойкот. Ввиду этого я должен уйти с конференции.

«Если бы я присутствовал, я бы сказал, что политика нынешнего израильского правительства может привести к катастрофе», - говорится в письме.

С одобрения Хокинга, Британский комитет за университеты Палестины, организация британских ученых, поддерживающих академический бойкот Израиля, в своем тогдашнем заявлении сказала: «Это его независимое решение - уважать бойкот, основываясь на его знаниях о Палестине и на единодушном совете его собственных академических контактов».

Решение Хокинга широко отмечалось палестинскими активистами и учеными.

«Палестинцы глубоко ценят поддержку Стивеном Хокингом академического бойкота Израиля», - сказал Омар Баргути, один из зачинателей движения «Бойкот, Отчуждение, Санкции» (BDS).

«Мы считаем, что это возродит интерес среди международных ученых к академическому бойкоту, который присутствовал в борьбе против апартеида в Южной Африке».

Али Абунима, палестино-американский журналист, писал: «Когда мы оглянемся назад через несколько лет, решение Хокинга уважать BDS может рассматриваться как поворотный момент - момент, когда бойкот Израиля как позиция за справедливость стала мейнстримом».

Сочувствие Хокинга палестинскому делу не ограничивалось бойкотом Израиля.

В прошлом году он попросил миллионы своих подписчиков в Facebook внести финансовый вклад в Палестинскую школу передовой физики - цикл лекций по физике для студентов магистратуры на оккупированном Западном берегу.

«Я поддерживаю права ученых во всем мире на свободу передвижения, публикации и сотрудничества», - писал он.

Хокинг также публично поздравил в видео на своей странице в Facebook Ханан аль-Хуб, палестинскую женщину, которая получила премию «Global Teacher Prize» за 2016 год.

«Вы вдохновляете людей повсюду», - сказал он.

«В обществе, раздираемом конфликтами, где дети регулярно подвергаются насилию, Ханан аль-Хуб создает доверие и поддерживает детей, страдающих психологической травмой - из сердца ее классной комнаты».