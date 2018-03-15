Комиссия ЕС утвердила фонд в 3 миллиарда евро для сирийских беженцев в Турции

Европейская комиссия заявила, что предоставит еще 3 миллиарда евро на финансирование сирийских беженцев, проживающих в Турции, в рамках соглашения о беженцах, подписанного в 2016 году.

Из этих 3 миллиардов 1 миллиард евро должен поступить из бюджета ЕС, а 2 млрд евро должны быть предоставлены странами-членами, сказал Аврамопулос.

Между тем, Германия и Франция утверждают, что вся сумма должна поступать из казны ЕС. Пока неясно, как ЕС отреагирует на это предложение. В заявлении комиссии сказано:

«Первый транш фонда, созданного в 2016 году, составил 1 миллиард евро из бюджета ЕС и 2 миллиарда евро из взносов государств-членов».

«Комиссия предлагает продолжить эту договоренность, с тем чтобы можно было продолжать успешную и эффективную работу фонда для проектов, оказывающих помощь беженцам в Турции».

Предложение прозвучало незадолго до важного саммита ЕС-Турция, намеченного на 26 марта в болгарской Варне, где соберутся лидеры ЕС и президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Еще одна новость, связанная с беженцами в ЕС - блок ограничит поездки для стран, отказывающихся возвращать своих граждан, которые не получают убежища в Европе.

Последние меры по обузданию иммиграции с Ближнего Востока и Африки были объявлены высшим чиновником по миграции в ЕС Димитрисом Аврамопулосом.

Согласно данным США, около 1,8 миллиона беженцев и мигрантов достигли Европы по Средиземному морю с 2014 года, вызывая трения между государствами-членами и подняв поддержку националистических и популистских партий.