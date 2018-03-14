Стивен Хокинг: бой позади, впереди Суд

Смерть видного британского ученого-физика, популяризатора физики и атеизма Стивена Хокинга стала сегодня одной из основных мировых новостей.

Есть с чего - человек выдающихся интеллектуальных способностей и еще более выдающейся, железной воли, он полвека осуществлял свою деятельность, будучи пораженным тяжелейшей болезнью амиотрофического склероза, которая привела его к полному параличу.

Для современных научных и т.н. прогрессивных кругов Хокинг был в первую очередь живых олицетворением их идеалов и их, без преувеличения, религиозной веры в науку и прогресс. Для религиозных же и консервативных кругов Запада и не только Хокинг был известен с другой стороны - как воинствующий атеист, который наряду с его коллегой Ричардом Докинзом, тоже британцем и тоже ученым, вел борьбу с религией от имени науки.

Хокинг и Докинз это такие западные аналоги Невзорова, хотя, конечно, правильнее было бы сказать наоборот - это он, человек без фундаментальных научных знаний и ученой степени, вторичный подражатель двух этих действительно серьезных ученых. Хотя принципиальной разницы между ними, конечно, нет и озвучивают они одни и те же взгляды - о несовместимости прогресса и научности, с одной стороны, и религиозности, с другой.

Что интересно - фундаменталист прогрессивных ценностей, под конец своей жизни Хокинг фактически стал жертвой их же воинствующих поборников, точнее, поборниц, о чем сейчас предпочитают не вспоминать. Меж тем, всего несколько месяцев назад он как белый мужчина, то есть, представитель враждебного для радикальных прогрессистов класса (вида?) невольно оказался в центре достаточно характерного скандала. Раcскажем о нем словами его участницы Салли Стивенсон, представительницы радикального негритянского движения Black lives matter, которая предложила Хокинзу поддержать его, на что он ответил отказом: «Этот человек, возомнивший себя учёным, ответил мне в личной переписке. Он написал, что изучение чёрных дыр ему кажется более перспективной темой, чем решение социальных вопросов, которыми и так в США занимается множество людей. Я думаю, никому не надо объяснять, что это белое дерьмо имело в виду под изучением «чёрной дыры», - заявила она.

Стоит напомнить, что Хокинг был физиком, то есть, представителем науки, которая занимается черными дырами как явлением пространства физической Вселенной, однако, в медийном пространстве вселенной, созданной радикальными поборницами прогрессивных взглядов, это не спасло его от обвинений в сексизме и расизме на том только основании, что он использовал терминологию своей науки и заявил о желании заниматься ее проблемами, а не социальным активизмом.

Но стоит ли удивляться такому повороту событий, если исходить из логического развития идей самого Хокинга? Ведь никто не мешал ему заниматься открытиями в области физики, как это делают сотни ученых в наши дни, как религиозных людей, так и атеистов или агностиков. Но ему обязательно нужно было выступать в качестве адепта воинствующего атеизма от имени науки, внося таким образом свой вклад в борьбу против религии и консервативных ценностей общества, точнее, их остатков. Стоит ли удивляться тому, что рафинированный ученый, в конце своей жизни он столкнулся с травлей со стороны представителей тех общественных сил, чье распространение было бы невозможно без пропаганды его и ему подобных?

Впрочем, он в любом случае мужественно прожил весьма продуктивную мирскую жизнь, которая в части его научных открытий будет приносить пользу миру и после его смерти. Но теперь под ней подведена черта, за которой ему придется ответить на вопрос: а для чего все это было? Ведь как атеист он верил сам и убеждал других в том, что "нет богов, рая и жизни после смерти; после нее большое черное ничто".

С последствиями этой своей гипотезы ему теперь и предстоит иметь дело.