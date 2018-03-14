В США мусульмане добились у города права на открытие мечети

Американский город Бейонн в штате Нью-Джерси дал разрешение на открытие мечети, тем самым завершив препирательство, начатое еще в прошлом году, когда местное правительство отказало мусульманам, а те подали в суд.

Бейонн это небольшой городок, с площадью менее 30 квадратных километров и населением чуть более 64 000 человек, в основном из рабочего класса, в штате Нью-Джерси, через гавань от Нью-Йорка. Два года назад мусульмане города превратили заброшенный склад (на фото) в мечеть и центр исламского сообщества в Бейонне. Согласно иску, этот шаг был встречен сначала ядовитыми нападками на мусульманскую религию, а затем городской отдел по планированию несправедливо проголосовал за то, чтобы отобрать здание.

«Мы очень рады, что получили одобрение от отдела планирования и с нетерпением ждем в гости жителей Бейонна всех конфессий в первой мечети города», - сказал Адэйл Манги, адвокат мусульманской группы, в интервью журналу The Jersey Journal.

Кампания против мечети включала в себя листовки, призывающие к бойкотам предприятий, принадлежащих мусульманам, со ссылкой на атаки 11 сентября, и антимусульманские граффити на стенах церкви, которую мусульманская община арендовала для молитвенных служб.

Надписи вроде «Спасите Бейонн» и «Стоп мечеть», были развешены по всему городу.

На одном из слушаний в отделе планирования человек утверждал, что мечеть должна быть отвергнута, потому что люди станут «радикализированы» и убьют других, говорится в иске. Кроме того, мусульман спрашивали - «верят ли они в Шариат», так как «Шариат не совместим с конституцией США».

До того, как отдел планирования единогласно одобрил мечеть в понедельник, противники снова призывали к отказу. «Я не верю, что наш город должен склониться перед угрозой судебного процесса», - сказал местный пастор Джозеф Базиле.

Но городские чиновники отметили, что длительное судебное разбирательство могло стоить Бейонну миллионы долларов, и решили, что весь вопрос не стоит этих денег.