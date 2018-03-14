Армия Мьянмы строит военные базы на месте мусульманских деревень

Бирманские военные возводят постройки на земле в деревнях, где жили мусульмане рохинджа, бежавшие в Бангладеш после того, как их дома были сожжены в результате этнических чисток со стороны властей — сообщает международная правозащитная организация Amnesty International.

Правозащитники говорят, что свидетельства очевидцев и анализ спутниковых снимков установили, что провинция Аракан (Ракхайн) стремительно и тревожно милитаризируется. На земле сожженных и снесенных бульдозерами деревень строятся армейские базы, вертолетные площадки и военные дороги.

«То, что мы видим в штате Ракхайн, - это захват земли военными в драматических масштабах», - сказала Тирана Хассан, директор по реагированию на кризисы в Amnesty International. «Новые базы строятся для размещения тех же «сил безопасности», которые совершили преступления против человечности в отношении рохинджа».

Однако представитель правительства Мьянмы Зау Хтай говорит, что строительные работы в основном заключаются в подготовке сожженных районов для переселения и реконструкции. Правительство отрицает сожжение деревень с целью изгнания рохинджа.