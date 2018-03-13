Что происходит в муфтияте Башкирии, сменят ли муфтия?

Интрига пленума ДУМ Республики Башкортостана

Завтра Духовное управление мусульман Республики Башкортостан проведет очередной пленум. Казалось бы, будут обсуждаться дежурные вопросы и зачитываться отчеты за прошедший год. Но некоторые религиозные и светские круги республики ожидают сенсации — смены руководства башкирского муфтията. В самом ДУМ РБ подобные сообщения опровергают. В ситуации разбирался обозреватель «Реального времени».

Муфтий болен?

Завтра, 14 марта, в Нефтекамске состоится пленум Духовного управления мусульман Республики Башкортостан. Выездные собрания для муфтията — не новинка и проходят они как минимум ежегодно, обычно поздней зимой (в феврале) или весной.

Тем не менее проведение завтрашней встречи подальше от центра, «без лишних ушей» тоже неслучайно. Последние годы ДУМ РБ сотрясают скандалы, самый громкий из которых связан с уфимским долгостроем — соборной мечетью «Ар-Рахим» на проспекте Салавата Юлаева — и прилегающей территории. С прошлого года в региональной прессе муссируются слухи об уходе муфтия Башкирии Нурмухамета Нигматуллина со своего поста. И не первый год идут разговоры о потенциальных претендентах на кресло председателя духовного управления. Причем нередко такую информационную повестку задают СМИ, аффилированные с благотворительным фондом «Урал» и экс-президентом РБ Муртазой Рахимовым (портал «ПроУфу» и газета Bonus). Напомним, именно с «Уралом» у муфтията возникли судебные споры вокруг «самой вместительной мечети» и компании-подрядчика «Алтын курай», учредителями которого оказались руководители ДУМ РБ.

Неудивительно, что к предстоящему заседанию, которое пройдет на западе Башкирии, интерес особый. Нурмухамет Нигматуллин, который, как говорят источники в муфтияте, борется с серьезным заболеванием, еще в прошлом году неоднократно заявлял, что покинет свой пост после проведения мероприятий в рамках 100-летия духовного управления. Юбилей отметили в конце 2017 года. Позже он уточнил, что будет работать до марта 2018 года.

Последние годы ДУМ РБ сотрясают скандалы, самый громкий из которых связан с уфимским долгостроем — соборной мечетью «Ар-Рахим». Фото wikipedia.org

Пикантности добавляет факт, что срок полномочий председателя ДУМ РБ истекает как раз в этом году. И имамы должны определиться с новым главой муфтията или поддержать действующего. Вероятно, у Нурмухамета хазрата еще достаточно сил, чтобы работать на прежнем месте. Как стало известно «Реальному времени», он даже намеревался встретиться с главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым, чтобы обсудить этот вопрос. Но пока рандеву не состоялось.

«Нурмухамет хазрат прекрасно себя чувствует»

Что касается завтрашнего пленума, в его повестке (копия документа имеется в распоряжении «Реального времени») вопрос выбора председателя духовного управления не значится. Этот факт подтвердил корреспонденту «Реального времени» и муфтий Нурмухамет Нигматуллин.

На предстоящей встрече запланированы выступления председателя ДУМ РБ, его замов Аюпа Бибарсова, Айнура Арсланова и Руслана Саяхова. Также слово дадут председателю Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе РБ Вячеславу Пяткову, мэру Нефтекамска Рашиту Давлетову, местному имам-мухтасибу Тафкилю Глимшину, представителям прокуратуры, Минюста, МВД, директорам исламских учебных заведений и другим. Спектр рассматриваемых тем довольно широк, но в целом делегатам привычен: строительство соборной мечети «Ар-Рахим», взаимодействие с правоохранительными органами по противодействию экстремизму, вопросы образования, работа с молодежью и хадж. Также есть пункт «Информационное сообщение по предстоящим выборам президента Российской Федерации 18 марта 2018 года». И в конце — вручение медалей и благодарностей Совета муфтиев России и принятие обращение пленума.

По словам первого зампреда муфтията Аюпа Бибарсова, это стандартный набор вопросов. Руководители отделов религиозной организации отчитаются о проделанной работе за год.

«Здоровье муфтия позволяет ему и дальше служить на своем посту», — заступился за своего шефа Аюп Бибарсов. Фото bashinform.ru

Казалось бы, ничего нового. Однако, по сведениям нашей интернет-газеты, некоторые имамы все же намерены поднять вопрос выборов и сложения полномочий с Нурмухамета Нигматуллина в связи с состоянием его здоровья. Удастся это им или нет — отдельный вопрос. Кроме того, высказывались даже предположения, что в среду действующий муфтий объявит о своей отставке, а вместо него назначат временно исполняющим обязанности одного из его замов.

— Здоровье муфтия позволяет ему и дальше служить на своем посту, — заступился за своего шефа Бибарсов в беседе с корреспондентом «Реального времени». — Никто не защищен от каких-либо болезней. На сегодняшний день Нурмухамет хазрат прекрасно себя чувствует, как и 15 лет назад. Зато у него прибавилось колоссальной мудрости и опыта. Этот достойный аксакал служит на пути Всевышнего еще с советских времен, с 1970-х годов.

В Совете муфтиев России, в состав которого входит ДУМ РБ, были удивлены известием о возможных кадровых перестановках в башкирском муфтияте. Между тем источник в «митрополии» Равиля Гайнутдина сообщил «Реальному времени», что консультации по поводу претендентов все же ведутся и такая ситуация возможна.

В свою очередь, и председатель ЦДУМ России Талгат Таджуддин неоднократно высказывался в поддержку Нигматуллина, который его, в силу их идеологической близости, вероятно, вполне устраивает. И смена главы конкурирующей в республике структуры может спутать карты верховному муфтию ЦДУМ.

Талгат Таджуддин неоднократно высказывался в поддержку Нигматуллина. Фото Максима Платонова

Недомолвки с Гайнутдином

Между тем отдельные функционеры, в беседе с корреспондентом нашей интернет-газеты высказали опасения, что уфимская мусульманская «епархия» может обрести свою самостоятельность по отношению к Москве, подобно Татарстану и все важные решения в муфтияте более не будут проходить процедуру согласования в СМР и ДУМ РФ. Подобным образом работают региональные духовные управления ЦДУМ России, глав которых, по сути, назначает и снимает Талгат Таджуддин.

Тревожные звоночки для Уфы уже прозвучали в конце прошлого года на V съезде Совета муфтиев России. Так, статус сопредседателя, какой имели Нурмухамет Нигматуллин, Мукаддас Бибарсов (муфтий Саратовской области), Хаджимурат Гацалов (муфтий Северной Осетии) и Нафигулла Аширов (муфтий Азиатской части России) упразднили. Зато их включили в президиум СМР наряду с другими главами духовных управлений.

Однако весовые категории ДУМ РБ и, скажем, ДУМ Санкт-Петербурга и Ленинградской области (председатель Дамир Мухетдинов, тоже член президиума СМР) совершенно разные. Так, к башкирскому муфтияту относится более 700 мечетей (из 1200 по всей республике), а к Санкт-Петербургскому мухтасибату — в сто раз меньше (семь местных религиозных организаций).

Именно Башкирия обеспечивает значительное число приходов для СМР. При этом Равиль Гайнутдин нечасто посещает Уфу, значительно реже приглашает башкирских имамов на свои мероприятия, чем коллег из центральных регионов. Естественно, это не может не рождать «сепаратистских» настроений у священнослужителей из Башкортостана. И выход «башкир» из состава СМР сильно ударит по позициям московского патрона.

Сами же выборы муфтия республики состоятся этой осенью на съезде ДУМ РБ. Фото Тимура Рахматуллина

Кто на новенького?

Сами же выборы муфтия республики, по словам Аюпа хазрата, состоятся этой осенью на съезде ДУМ РБ. Именно тогда решится, продлит ли полномочия действующий председатель на ближайшую пятилетку или регион узнает имя нового главы уммы. Кандидаты на пост главы духовного управления определятся ближе к августу на «предсъездовском пленуме».

К слову, некоторые претенденты уже обозначаются. Наша интернет-газета сообщала о них. И пока прогнозы «Реального времени», вопреки заявлениям коллег из уфимских изданий, сбывались.

Добавим, что самым вероятным будущим главой башкирского муфтията по-прежнему видится Айнур Арсланов, который с 2013 года занимает кресло первого заместителя председателя ДУМ РБ (наряду с аналогичной должностью Аюпа Бибарсова). Он считается креатурой Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе РБ в лице Вячеслава Пяткова и его зама Азата Фаттахова. Сам Айнур хазрат не особо скрывает своих амбиций. За последние годы он усилил медийную активность. А месяц назад даже высказался о реформировании муфтията. Его имя не фигурировало в скандале со строительством мечети «Ар-Рахим». И, кажется, он может оказаться компромиссной фигурой для Уфы (отдельных имамов, администрации главы РБ, силовиков') и Москвы. Более того, источник «Реального времени» в СМР и ДУМ РФ сообщил, что пока не происходило ничего, что нарушало бы ранее достигнутый консенсус по персоне Арсланова. Так что главная задача перед 32-летним первым запредом — не делать резких движений и не разрушать надежд сильных мира сего.

В числе других претендентов на пост главы уммы республики может оказаться имам-хатыб Первой соборной мечети Уфы Ахмад Ахмеров. Несмотря на то, что этот человек работает в конкурирующей структуре — таджуддиновском Центральном духовном управлении мусульман России, его часто видят в приходах ДУМ РБ. Впрочем, нынешний муфтий Нигматуллин до создания ДУМ РБ в 1992 году также работал имамом в том же храме. На Ахмада хазрата, как сообщают его знакомые, заметное влияние оказали суфии — приверженцы сулейманитского направления накшибандийского тариката.

Еще один потенциальный кандидат — представитель ДУМ РБ в Зауралье Хамза Хафизов. Своих амбиций он громко не обозначает, но имамы юго-восточных районов вполне готовы поддержать его в случае выдвижения. К тому же на предыдущем отчетно-выборном съезде претендентом-спойлером уже был человек из Зауралья — имам-мухтасиб Баймакского района Баймухамет Гизатуллин.

В числе других претендентов на пост главы уммы республики может оказаться имам-хатыб Первой соборной мечети Уфы Ахмад Ахмеров. Фото vk.com/id297435271

Не исключено, что свою «лепту» попытаются внести представители разных джамаатов, которые оказывают влияние на отдельных имамов. Например, салафиты или их оппоненты — суфии хакканитского направления накшибандии. Вариантов в этой шахматной партии может быть много.

Возвращаясь к мечети-долгострою

Вопрос недостроенной соборной мечети на проспекте Салавата Юлаева в Уфе находится в зоне особого внимания жителей Башкирии. И новую информацию об этом «доме Аллаха» башкирские имамы услышат на пленуме.

По словам Аюпа Бибарсова, в скором времени уфимская мэрия должна выдать постановление, которое разрешает ведение строительства.

— В связи с укреплением фундамента участок работ увеличился на 1,2 гектара. Теперь нужна разрешительная документация на ведение строительства на дополнительной площади, — сказал он.

Фонд «Урал» по понятным причинам продолжать строить мечеть не будет. К тому же кубышка в организации Муртазы Рахимова заметно полегчала после претензий АФК «Система» из-за потери компанией Евтушенкова «Башнефти». Аюп хазрат уверяет, что уже имеются потенциальные благотворители, кто готов взяться за продолжение строительства. Причем среди них есть как региональные, так и федеральные структуры. Однако имена возможных меценатов он называть н



