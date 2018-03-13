"Не голосовать!": призыв Конгресса крымских татар к мусульманам РФ

Обращение Всемирного конгресса крымских татар к тюркским народам и мусульманам, проживающим на территории Российской Федерации

Российская империя через много лет после уничтожения Казанского ханства в 1552 году и краха Крымского ханства в 1783 году вновь вторглась на исторические земли крымских татар и мусульман и поработила их.

На протяжении столетий царских и советских режимов администрация Кремля пыталась искоренить нашу историю изгнанием, убийствами и ассимиляцией. Артефакты и наследие нашего народа на его исторической земле были уничтожены. Миллионы людей были изгнаны со своих земель, миллионы погибли. Наши лидеры и интеллигенция, стремящиеся возродить наш народ и защитить нашу самобытность, были убиты либо заключены под стражу по приказу Москвы.

Эти преступления против человечества, депортация и геноцид против нашего народа, продолжающиеся веками, к сожалению, актуальны и сегодня.

Администрация Кремля, которая сегодня возобновила политику репрессий и гнета против крымских татар, убила, похитила и посадила в тюрьмы десятки крымских татар после повторной оккупации Крыма в 2014 году. Лидеры крымскотатарского народа и тысячи крымских татар, несогласные с оккупацией, были вынуждены покинуть родную землю.

На Кавказе годами продолжаются убийства и тирания против чеченского и других мусульманских народов.

Российская Федерация, нарушая свою собственную Конституцию и законы, запрещает либо препятствует изучению родного языка во всех федеративных республиках. Запреты и препятствия для получения образования на родном языке в Республике Татарстан, несомненно, представляют угрозу для нерусского населения в ближайшем будущем.

Сегодня наши лидеры, которые проявили смелость противостоять политике Кремля, убиты, арестованы, заключены в тюрьмы или отправлены в изгнание — так же, как это происходило в прошлом.

К сожалению, инициаторы этого давления хотят, чтобы мы проголосовали за продолжение уничтожения наших народов 18 марта 2018 года!

Братские народы, проживающие в Российской Федерации, проснитесь!

Проснитесь и сопротивляйтесь!

Каждый голос, который вы отдадите на выборах 18 марта за Российскую Федерацию, станет заявлением о том, что вы соглашаетесь исчезнуть. Не голосуйте на этих выборах!