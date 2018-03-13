Египет: 500 бесплатных путевок на умру за участие в выборах

У египтян в провинции Матрух есть шанс выиграть одну из 500 бесплатных путевок на умру (малое паломничество), если они отдадут свои голоса на предстоящих президентских выборах, сообщил вчера Almesryoon.

Все голосующие будут внесены в публичный список, из которого победители будут выбраны случайным образом, говорят чиновники. Сообщается, что эту инициативу финансируют местные предприниматели.

Инициатива подоспела весьма вовремя, как раз, когда усиливается призыв к бойкоту выборов, поскольку все реальные оппоненты нынешнего президента Абдель-Фаттаха Аль-Сиси либо находятся в тюрьме либо были вынуждены отозвать свою кандидатуру на предстоящих выборах.

Среди тех кандидатов, что были вынуждены отозвать свои кандидатуры - бывший премьер-министр в эпоху Мубарака Ахмед Шафик и начальник штаба армии Сами Анан, который был уволен президентом Мухаммадом Мурси в 2012 году.

Тринадцать местных и международных правозащитных групп осудили на прошлой неделе президентские выборы в Египте, заявив, что избирательная кампания не будет ни свободной, ни справедливой.

«Правительство Египта утверждает, что находится в состоянии «демократического перехода», но уклоняется от любых выборов», - говорится в совместном заявлении групп.

Избирательная комиссия страны обязалась провести голосование «в соответствии с принципами независимости, прозрачности и объективности». Но в это почти никто не верит, и в условиях безальтернативности энтузиазм избирателей крайней низок, так что его приходится подстегивать подарками, вроде бесплатной путевки на умру.