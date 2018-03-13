Макрон: Франция готова нанести удар асадитам

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова начать целенаправленные удары по любому месту в Сирии, которое используется для совершения химических атак, приводящих к массовой гибели мирных жителей.

Незадолго до того, как в ООН должно пройти обсуждение Сирии, Макрон сказал, что Москва, близкий союзник режима Башара Асада, сделала недостаточно, чтобы позволить доставить помощь жителям Восточной Гуты.

Отвечая на вопрос о сирийском конфликте на пресс-конференции в Индии, Макрон сказал, что Франция будет готова нанести удар, если найдет «неопровержимые доказательства» того, что химическое оружие использовалось для убийства.

«В тот день, когда у нас, в частности, в тандеме с нашими американскими партнерами, будут неопровержимые доказательства того, что красная линия была пересечена - химическое оружие использовалось для убийства - мы сделаем то, что сделали сами американцы еще несколько месяцев назад; мы окажемся в положении, когда предпримем целенаправленные удары», - сказал Макрон.

«Мы перекрестно сопоставляем нашу собственную информацию с информацией наших союзников, но совершенно ясно, что у нас есть независимая способность идентифицировать цели и наносить удары там, где это необходимо».

Стоит заметить, что хотя французский лидер поставил перед собой такую задачу, до сих пор он сделал не так уж много, чтобы повлиять на события в Сирии — бывшей колонии Франции.