Израильские солдаты вошли в палестинскую деревню, чтобы отобрать землю у школьников

Израильские войска использовали слезоточивый газ для рассеяния десятков палестинских жителей, включая нескольких школьников, недалеко от города Наблус на Западном берегу — сообщает Al-Jazeera со слов местного чиновника.

Яхья Кадус, глава муниципального совета деревни Бурин, сообщил агентству Anadolu, что израильские силы вошли в деревню, с целью информирования совета об израильском решении конфисковать земельный участок, принадлежащий местной средней школе.

Однако, по словам Кадуса, члены совета отказались встречаться с персоналом израильской армии или получать какие-либо уведомления.

«После этого солдаты начали стрелять зарядами со слезоточивым газов по школе, пугая учеников», - сказал он, добавив, что армия пыталась конфисковать палестинскую землю в деревне под предлогом «поддержания безопасности».

В последние годы, говорит Кадус, израильские власти захватили около 1000 квадратных метров собственности школы и теперь пытаются конфисковать еще больше.

Бурин, окруженный тремя еврейскими незаконными поселениями, является местом частых столкновений между палестинскими жителями и израильскими войсками и еврейскими поселенцами, которые время от времени нападают на школу и палестинские дома в деревне.

Также, по заявлениям израильской армии, израильтяне арестовали 16 палестинцев в ходе ночных рейдов на оккупированном Западном берегу.

По данным палестинцев, в настоящее время в израильских тюрьмах содержится примерно 6400 палестинцев, в том числе десятки женщин и 300 несовершеннолетних.