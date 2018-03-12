По ходу визита Кирилла в Болгарию разразился межгосударственный скандал, который не стихает до сих пор.

Патриарх Кирилл посетил Болгарию в минувшие выходные, чтобы принять участие в торжественной церемонии в честь 140-летия освобождения страны от «османского ига». Во время парада президент Болгарии Румен Радев выразил признательность страны не только России, а разным народам, которые ее составляли. На встрече с Радевым патриарх Кирилл вышел за рамки дипломатического протокола и позволил себе отсчитать власти Болгарии, якобы, за «неправильную интерпретацию» истории. Видео встречи опубликовано на сайте РПЦ. «Я хочу вам ясно сказать, что Болгарию освободила Россия – не Польша, не Литва, не другие страны, а Россия. Для меня трудно было слышать все эти ссылки на участие других стран в освобождении Болгарии…», – заявил глава Централизованной религиозной организации РПЦ. Обращаясь к СМИ, Кирилл призвал их передать «разочарование патриарха, который услышал неправильную историческую интерпретацию исторических событий, которые связаны с освобождением Болгарии». «Мы за историческую правду, господин президент, – указал служитель православного культа, – мы эту историческую правду завоевали своей кровью и не может быть никаких исторических и прагматических причин замалчивать или ложно интерпретировать эту историческую правду». В ответ Румен Радев подчеркнул, что уважает “каждую каплю крови, пролитой на болгарскую землю”. “Ни в какой мере мы не недооцениваем вклад русской армии в освобождение Болгарии. Но русская армия была многонациональная, и мы чтим память каждой нации”, – ответил патриарху Радев.

Позже в эфире одного из телеканалов вице-премьер Болгарии Валерий Симеонов заявил, что руководитель РПЦ «не имеет права указывать Болгарии, как и что делать правильно». «Этот человек не спустился с небес, не вышел из Рая и не является посланником Иисуса Христа. Он известен как сигаретный митрополит России. С 1996 года он ввез на 14 млрд. долларов безакцизных сигарет. На 14 млрд. долларов этот хитрец ввез безакцизных сигарет и на 4 млрд. долларов вина для нужд церкви. У него есть и частный самолет. Его часы стоят 30 тыс. Кто он? Это не восточноевропейский духовник. Это агент Михайлов, второразрядный агент советского КГБ. И этот человек имеет наглость раздавать правосудие. Представьте себе патриарх Неофит поедет к Путину и начнет объяснять, кто такие Кирилл и Мефодий», – заявил Симеон. «Второразрядный агент советского КГБ будет нам рассказывать, что верно, а что нет. Так не получится», – был категоричен Симеонов. Глава Русской православной церкви, после разразившегося скандала, покинул Софию.