Раскрыта т.н. «тайна» схождения "Благодатного огня"

Представитель армянской патриархии священник Самуил Агоян опроверг божественную природу схождения т.н. «Благодатного огня». Тайну главного христианского «чуда» Самуил Агоян раскрыл на съемках репортажа для телеканала «Хадашот 2». Во время пребывания в Кувуклии (часовня, где, по христианскому преданию, находится гроб, считающийся христианами, как Господень, священник Агоян заявил, что неоднократно видел, как патриархи сами зажигают связки восковых свечей от масляной лампады и выносят их верующим в качестве свершившегося чуда. «Бог творит чудеса, но не на потеху людям», — заключил священнослужитель о «чуде».

Ранее священник Агоян в эфире израильского телевидения заявил, что три раза присутствовал в часовне, откуда, якобы, сходит «Благодатный огонь», во время этого события и сам видел, как патриархи просто зажигают связки восковых свечей от масляной лампады. На самом деле, вопреки утверждениям религиозных клириков высшего ранга, никакой мистики в схождении «Благодатного огня» нет, - добавил священнослужитель.

Однако пресс-служба патриарха Московского и всея Руси, попыталась смягчить ситуацию, сославшись на то, что не стоило омрачать предпасхальную радость миллионов верующих и смущать их, и тем более не стоило выносить такие вещи в публичную сферу.

Известно, что в соответствии с христианской традицией, т. н. благодатный огонь выносится из «Гроба Господня» на специальном богослужении, совершаемом накануне Пасхи в храме "Воскресения Христова" в Иерусалиме. Вынос пасхального огня, для христиан символизирует выход из Гроба «воскресшего» Иисуса Христа.

Кстати, напомним, что в Россию этот огонь привозят специальным авиарейсом в особых лампадах, сконструированных по принципу тех, которые использовались для транспортировки Олимпийского огня, а затем таким же образом распределяются по церквям.