Митинг исламофобов в Амстердаме не смог собрать более 50 человек

На воскресном митинге, организованном в голландском Амстердаме анти-мусульманской и анти-мигрантской группой PEGIDA («Патриотические европейцы против исламизации Запада»), собралось не более 50 человек – вопреки тому, чего ожидали организаторы.

Участники этого унылого действа прошлись в сопровождении полиции, держа в руках расистские баннеры. Их пытались остановить антифашисты, в результате чего возникла потасовка, и трое антифашистов были арестованы.

Зато в субботу члены PEGIDA зачем-то воткнули 23 креста на строительной площадке для будущей мечети.

Напомним, что группа начала свое движение в Германии в середине 2014 года и распространилась на другие страны, как раз в те дни, когда Европа испытывала худший беженский кризис со времен Второй мировой войны.