Посольство США в Иерусалиме будет расположено на оккупированной территории

По данным Washington Post, посольство США в Израиле будет находиться в зоне Восточного Иерусалима, которая считается оккупированной территорией согласно международному праву.

Часть дипломатического комплекса, который планируется открыть в качестве посольства всего через два месяца, лежит на оспариваемой «ничьей земле» между Восточным и Западным Иерусалимом. Израиль взял под свой контроль этот район в результате войны 1967 года и поэтому в ООН она по-прежнему считается оккупированной территорией, хотя США считают, что Израиль и Иордания неофициально разделили управление оспариваемым анклавом.

Сообщается, что это место использовалось израильтянами с 1949 года, как говорится в заявлении Госдепартамента США на прошлой неделе. Однако палестинские власти отрицают это.

«Ничья земля это оккупированная территорией», - сказал Ашраф Хатиб из Департамента по переговорам в правительстве Палестине. «Любой постоянный статус этой территории должен быть частью переговоров о конечном статусе».

В течение последних семи лет в этом месте уже размещается генеральное консульство США в Иерусалиме, а теперь будет временно размещаться официальное посольство, пока не будет определено более постоянное место.

Однако, по словам Юджина Канторовича, сионистского профессора международного права, появление посольства в этом месте является де-факто признанием суверенитета Израиля над районами, захваченными им в войне 1967 года.

«Гораздо важнее того, что говорит Государственный департамент, - то, что говорят их действия», - сказал Канторович. «Вы не строите посольство на территории, которая не является суверенной для Израиля».

Так что, по сути, Трамп признал суверенитет Израиля над всей Палестиной.