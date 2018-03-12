В сирийском Джераблусе открылось отделение турецкой почты

В сирийском городе Джераблус, который был отвоеван у боевиков ИГИЛ* турецкими солдатами и бойцами ССА в сентябре 2016 года (в рамках операции «Щит Евфрата»), открылось отделение турецкой государственной почтовой службы (PTT).

Как сообщает турецкая пресса, отделение PTT в Джераблусе предоставляют услуги по отправлению писем, посылок, денежных переводов и логистические услуги для сирийцев, а также местных турецких официальных лиц, с ноября прошлого года.

Еще интереснее, что отделение PTT в Джераблусе используется для выплаты заработной платы местным полицейским силам и турецким государственным служащим, которые работают в городе. При этом, тарифы на перевод денег, почты и грузов используются те же, что в Турции.

В январе отделение PTT передало подарки местным сиротам от премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма.

Иными словами, Турция взяла на себя функции сирийского государства, устанавливая свои государственные институты на земле Сирии. И это не единственный пример. В настоящее время Турция делает все возможно, чтобы нормализовать жизнь в Джераблусе, предоставляя услуги в области здравоохранения, образования и безопасности для местных жителей. Так, осенью 2016 года министерство здравоохранения Турции открыло больницу для обслуживания тысяч людей.

Кроме того, турецкий Красный Полумесяц (Kızılay), Государственное агентство по чрезвычайным ситуациям и чрезвычайным ситуациям (AFAD) и некоторые турецкие муниципалитеты отремонтировали местные школы, включая среднюю школу Ахмет Селим Мулла, самую большую в городе, которую ИГИЛ использовало как тюрьму.

Активную деятельность, особенно в области образования, ведет турецкий Диянет. Различные турецкие группы гуманитарной помощи, такие как Фонд гуманитарной помощи (IHH), также оказывают помощь как в Джераблусе, так и в других регионах Сирии. Турецкие военные и полиция помогают ССА создать местные полицейские силы.

В целом, на примере Джераблуса и Аль-Баба можно уже обозначить контуры турецкой «колонизационной» модели в Сирии. Скорее всего именно ее мы также увидим на практике в Африне.

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