Президентская библиотека Беларуси выразила благодарность турецкому издательству за книги Саида Нурси

В столице Беларуси Минске прошла XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка. В мероприятии принимали участие 32 страны, в том числе Китай, Россия, Италия, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Сербия. За время работы выставку посетило более 30 000 человек.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям XXV Минской международной книжной выставки-ярмарки. А. Лукашенко обратил внимание, что духовно-нравственное развитие общества является важнейшей задачей белорусского государства, и немаловажную роль в этом, безусловно, играет книга. "Трудно переоценить ее значение в сохранении культурного наследия поколений, формировании личности и воспитании патриотизма, образовании и движении к прогрессу", - отметил Президент. Исключительно важно, подчеркнул глава Беларуси, чтобы честное и проникновенное слово писателя призывало к миру, взаимопониманию и гуманизму.

От Турции в работе книжной выставки принимало участие издательство Sözler («Сёзлер») , печатающее книги известного турецкого богослова Бадиуззамана Саида Нурси. Издательство «Сёзлер» представило книги Саида Нурси на нескольких языках. Книги Нурси «Рисале-и Нур» дали возможность читателям Беларуси узнать больше об Исламе, об истории и культуре Турецкой Республики. Посетители книжной выставки проявили живой интерес к книгам Саида Нурси на русском языке.

Выставку посетили министр информации Беларуси Александр Карлюкевич и первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Максим Рыженков. Им от имени Турецкой Республики, от имени издательства «Сёзлер» были подарены книги «Рисале-и Нур» на русском языке. Также книги были вручены в дар Президентской библиотеке Беларуси, директор которой выразил благодарность в своем письме турецкому издательству:

«03.03.2018 № 56

Издательству «Сёзлер», Осману Севимли

Благодарственное письмо.

Государственное учреждение «Президентская библиотека Республики Беларусь» выражает Вам огромную благодарность за передачу в дар книг.

Президентская библиотека Республики Беларусь - одна из крупнейших библиотек Беларуси, в фондах которой хранятся документы, изданные как в республике, так и за рубежом. Подаренные Вами издания значительно расширят знания о давней и богатой истории вашей страны. Книги издательства выполнены профессионально и на высоком художественном уровне.

Ваш дар займет достойное место в фонде нашей библиотеки и будет интересен нашим многочисленным читателям, среди которых должностные лица высших органов власти и управления Республики Беларусь.

Директор С.И. Квачан».