Музей холокоста отобрал премию у Аун Сан Су Чжи из-за геноцида мусульман

Музей холокоста в США отозвал премию у бывшей правозащитницы, а ныне государственного советника Мьянмы (а также министра иностранных дел, образования, энергетики и т.д.) Аун Сан Су Чжи, за то, что она не смогла «осудить и прекратить жестокую военную кампанию» против мусульман рохинджа в провинции Аракан.

Мемориальный музей Холокоста в США удостоил Аун Сан Су Чжи премией Эли Визеля в 2012 году за ее пропаганду свободы и прав человека. Однако теперь - говорится в открытом письме к ней, опубликованном в среду, - она их разочаровала.

«По мере того, как военные атаки против рохинджа разворачивались в 2016 и 2017 годах, мы надеялись, что вы - которую мы, как и многие другие, отмечали за вашу приверженность человеческому достоинству и всеобщим правам человека - сделали бы что-то, чтобы осудить и остановить жестокую военные кампанию и выразить солидарность с населением рохинджа», - говорится в письме.

Музей напомнил Аун Сан Су Чжи, что Визель однажды сказал: «Нейтралитет помогает угнетателю, а не жертве. Молчание поощряет мучителя, и никогда не жертву мучений».

Отмечается, что музей провел многочисленные визиты в Мьянму и Бангладеш для получения доказательств геноцида из первых рук, с тем чтобы он мог полностью понять масштабы преследования и преступлений, совершенных против меньшинства рохинджа.

Музей утверждает, что он задокументировал преступления против человечности, этническую чистку и то, что он назвал «растущими доказательствами геноцида».

Он также обвинил Национальную лигу за демократию под руководством Аун Сан Су Чжи в продвижении риторики ненависти против рохинджа, и в преследовании журналистов, которые пытались раскрыть масштабы преступлений в Аракане.

Музей призвал Аун Су Чжи использовать свое «уникальное положение» для расследования преступлений против рохинджа и обеспечения подотчетности виновных.

«Мы также настоятельно призываем вас предпринять усилия по пересмотру и внесению поправок в Закон о гражданстве 1982 года, который оставил большинство рохинджа без гражданства, чтобы он соответствовал международным стандартам и обеспечивал равный доступ к полным правам гражданства независимо от этнической принадлежности» - говорится в письме музея.

Примечательно, что американский музей холокоста провел целое расследование, чтобы подтвердить преследования рохинджа. Между тем, мы до сих пор слышим от самых разных деятелей, от ультралибералов до откровенных фашистов, оправдания террору бирманской армии, либо же даже полное отрицание террора как такового. Дойдут ли они до того, то музей холокоста запишут в пособники «мусульманских террористов, спонсированных Пакистаном»?