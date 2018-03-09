США продает Катару снаряжение для ВВС на 197 миллионов долларов

Вашингтон и Доха достигли соглашения о продаже Катару различного снаряжения и оборудования, необходимого для модернизации военно-воздушных сил Катара, в общей сумме на 197 миллионов долларов.

Сделка, объявленная Госдепартаментом США в четверг, теперь ждет одобрения от Конгресса США.

«Эта предлагаемая продажа будет способствовать внешней политике и национальной безопасности Соединенных Штатов, помогая улучшить безопасность дружественной страны, которая была и продолжает оставаться важной силой для политической стабильности и экономического прогресса» в регионе Персидского залива, говорится в заявлении американского агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности.

Напомним, что около 10 000 военнослужащих США находятся на большой базе в Катаре, которая служит штаб-квартирой Центрального командования ВВС для операций США на Ближнем Востоке.

Сообщается, что сделка включает в себя оборудование, которое сделает воздушные силы Катара более устойчивыми к угрозам кибербезопасности.

Интересно, что всего лишь через несколько минут после официального объявления Катаром о сделке, госдепартамент США также одобрил сделку в размере 270 миллионов долларов на продажу ракет «воздух-воздух» Sidewinder в ОАЭ. В заявлении госдепа ОАЭ описывается как «дружественная страна» и «важная сила для политической стабильности и экономического прогресса на Ближнем Востоке».

Есть также сообщения о том, что США будут продавать ОАЭ истребители F-35. Ранее США продавали эти передовые самолеты только Израилю.

Эти новости о военных сделках США с ОАЭ и Катаром – обе страны позиционируются как важнейшие союзники американцев – пришли всего через несколько дней после того, как военный грузовой самолет из ОАЭ нарушил воздушное пространство Катара, что является уже третьим нарушением за четыре месяца. В январе Катар пожаловался в ООН на два предыдущих нарушения своего воздушного пространства эмиратовскими самолетами. При этом всем воздушным судам Катара запрещено летать в воздушном пространстве Саудовской Аравии, Бахрейна, Египта и ОАЭ.