Шри-Ланка: мусульмане опасаются нападений в пятницу

Несмотря на введенные режим чрезвычайного положения и комендантский час в районе Канди, не стихает межконфессиональное насилие на Шри-Ланке, где сингалезские буддисты устраивают погромы мусульманского меньшинства. Мусульмане обвиняют силы безопасности Шри-Ланки в том, что они не принимают мер для сдерживания толпы погромщиков.

«Я живу в страхе и не могу спать всю ночь, поскольку все мужчины из моей семьи вышли, чтобы защитить нас, а нас оставили в доме», - говорит 25-летняя Фатима Ризка из Канди в интервью Аль-Джазире.

«Полиция нас не защищает. Они просто стоят, пока проводятся больше атак ... Мы не знаем, что будет дальше».

В четверг улицы большинства городов в Канди были пусты, если не считать полиции и солдат. Насилие и обильное присутствие сил безопасности в основном ограничены центральными холмами Шри-Ланки.

Фатима Ризка в интервью сказала, что среди мусульманской общины в Канди распространены слухи, что буддисты планируют нападения в этом районе во время пятничных молитв, когда большинство мусульманских мужчин собираются вместе. По ее словам, община мусульман принимает необходимые меры, чтобы женщины и дети, оставшиеся дома, находились в безопасности, пока мужчины проводят молитву в мечети.

Последняя вспышка массового насилия началась в воскресенье, когда человек из преимущественно буддистского сингальского большинства был избит до смерти несколькими мужчинами мусульманами в результате дорожно-транспортного происшествия в городе Теледенения в Канди.

На следующий день сотни сингальских буддистов собрались в районе и напали на десятки мусульманских предприятий, домов и мечетей. Многие учреждения были подожжены.

С тех пор как вспыхнуло насилие, неоднократно утверждалось, что силы безопасности не смогли арестовать лиц, совершивших нападения. Мусульмане утверждают, что вопреки заверениям правительства совершенно не чувствуют себя защищенными. По их мнению, у толп погромщиков есть высокопоставленные руководители и покровители, которые помогают им избежать какой-либо ответственности за насилие против мусульман. В то же время, многие мусульмане говорят, что готовы взять в свои руки защиту себя, своих семей и своего имущества, и если понадобится, то будут сами давать отпор мародерам, не полагаясь на правительство.

Также, справедливости ради, стоит указать, что согласно утверждениям мусульман Шри-Ланки, у них нет проблем с подавляющим большинство буддистских сограждан. Как это чаще всего и бывает, проблемы возникают лишь из-за нескольких экстремистов и политиков.