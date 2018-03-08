Дикий кабан напал на малазийскую мечеть

В Малайзии дикий кабан во вторник вечером ворвался в главный зал мечети и напал на молящихся, как раз, когда те собрались для вечерней молитвы сообщают местные СМИ. Инцидент, по сообщениям New Straits Times, случился в Сунгай-Було, близ Куала-Лумпура

Один находившийся в мечети человек (пишут, что он беженец рохинджа), помимо того, что вынужден был прервать молитву (как и все), получил рваные раны шеи.

«Нам потребовалось более 30 минут, чтобы заставить животное наконец выбежать из мечети», - рассказывает свидетель.

Выбежав из мечети, кабан свалил два мотоцикла и принялся преследовать детей, игравших у здания мечети, но затем его застрелил из дробовика местный житель. Полиция была позже проинформирована об этом инциденте.

К счастью, инцидент обошелся без смертей, но у местной общины теперь стоит задача очистить мечеть. Дикий кабан это все же свинья, нечистое животное, и набегавшись по мечети, он изрядно загрязнил ее нечистотами (наджасой). Пока мечеть не очищена, мусульмане переместились другое помещение.