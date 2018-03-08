Сын лидера Техрик-э-Талибан был убит американским беспилотником

Согласно заявлению пакистанского движения «Техрик-э-Талибан» (ТТП, не путать с афганским движением Талибан*), по меньшей мере 20 пакистанских талибов, в том числе сын лидера ТТП муллы Фазлуллаха, были убиты в результате удара американских беспилотников в северо-восточной афганской провинции Кунар. Еще шесть человек были ранены. Об этом члены группы сообщили местным журналистам в пакистанском районе Баджаур, который граничит с Кунаром.

Среди погибших также были известный полевой командир ТТП Гюль Мухаммад и инструктор фидаинов Ясин.

Пакистан часто обвиняет американские и афганские силы в том, что они недостаточно делают для того, чтобы сражаться с силами ТТП, проживающими на афганской стороне нестабильной пакистано-афганской границы, куда они бежали после серии военных операций со стороны Пакистана.

Хотя в последние годы насилие сократилось, ТТП и ее аффилированные движения продолжают проводить спорадические широкомасштабные атаки, направленные против пакистанских сил безопасности и гражданских лиц. Сообщается, что в 2017 году по меньшей мере 748 гражданских лиц и военных погибли в результате нападений ТТП и других групп (включая сепаратистов белуджей). Несмотря на значительное число погибших, насилие в целом идет на спад, после того как достигло пика в 2012 году, когда погибших было 3739 человек. Пакистанские военные заявляют, что с 2013 года погибло по меньшей мере 4000 бойцов ТТП и его союзников.

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