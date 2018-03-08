Саудовская Аравия дала разрешение на полеты в Израиль над ее территорией

Национальный авиаперевозчик Индии, компания Air India, получила разрешение на прямые полеты между Нью-Дели и Тель-Авивом, которые пройдут через воздушное пространство Саудовской Аравии, сообщило агентство новостей AP в среду.

Этот шаг завершает многолетний запрет Саудовской Аравии на использование ее воздушного пространства для полетов в Израиль.

За день до этого во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Саудовская Аравия согласилась разрешить Air India использовать свое воздушное пространство для рейсов в Израиль и из Израиля, но сама компания Air India опровергла новость о получении одобрения со стороны властей Саудовской Аравии.

Выступая перед журналистами в Вашингтоне в понедельник, Нетаньяху сказал, что Air India договорилась с Саудовской Аравией об использовании своего воздушного пространства.

Еще в феврале израильские СМИ сообщали, что Саудовская Аравия впервые дала Air India на использование своего воздушного пространства для полетов в Израиль.

Но до вторника, 7 марта, представитель Air India утверждал, что «мы еще не получили никакого сообщения об этом от регулятора».

Новый маршрут, по сообщениям израильской прессы, означает, что авиакомпания снизит расходы на топливо и будет продавать более дешевые билеты пассажирам.

Представитель Управления аэропортов Израиля подтвердил, что Air India получила разрешение на посадку в аэропорту Израиля Бен-Гурион.

О новом маршруте в Израиль было впервые объявлено премьер-министром Индии Нарендрой Моди во время его визита в Израиль в июле. В январе Нетаньяху предположил, что маршрут может пройти над Саудовской Аравией, что, помимо значительного сокращения времени полета, станет публичным показателем потепления ее связей с Израилем.

Новый маршрут, пролетающий над Саудовской Аравией, сократит рейсы из Нью-Дели в Тель-Авив на два с половиной часа. Представитель Air India Правин Бхатнагар сказал, что авиакомпания начнет летать по маршруту три раза в неделю с 22 марта.

Правительство Саудовской Аравии в течение 70 лет запрещало использовать свое воздушное пространство для полетов в Израиль. Хотя это не секрет, что частные самолеты могут летать из Саудовской Аравии и других аэропортов Персидского залива в Израиль, они не могут использовать прямой маршрут и должны были делать остановку в аэропорту Аммана в первую очередь.

Примечательно, что это решение вызвало недовольство израильского национального перевозчика Эль Аль, который наладил авиамаршрут с Индией через Красное море, в обход Саудовской Аравии. Более короткий маршрут Air India через КСА поставит Эль Аль в очень невыгодное положение.

Наблюдатели рассматривают этот шаг, как знак влияния в регионе премьер-министра Индии Нарендры Моди, который посетил оккупированный Западный берег 10 февраля. В прошлом году он стал первым индийским премьером, который приехал в Израиль с официальным государственным визитом.

Но это решение также означает более тесные связи между Израилем и Саудовской Аравией. То о чем говорили весь прошлый год стало более явным и открытым, и без сомнения, является частью нового курса, заложенного молодым и амбициозным наследным принцем Мухаммадом бин Салманом.