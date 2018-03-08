Лидеры ультраправой группы Britain First проведут несколько месяцев в тюрьме за исламофобию

Лидер и заместитель лидера крайне правой группы Britain First («Британия прежде всего») были заключены в тюрьму после того, как их признали виновными в «харассменте» (оскорбления, преследования) на религиозной почве.

36-летний Пол Голдинг и 32-летняя Джейда Франсен, оба из Пенджа, на юго-востоке Лондона, предстали перед судом в январе в суде магистрата Фолкстона, где им предъявили три и четыре графы, соответственно, в преступлениях на почве ненависти.

Они были арестованы в мае прошлого года в рамках расследования распространения листовок и онлайн-видеороликов, которые были опубликованы во время судебного разбирательства в Кентерберийском королевском суде в том же месяце, когда трое мусульманских мужчин и подросток были осуждены за изнасилование и заключены в тюрьму.

Судья Джастин Баррон сказал, что их слова и действия «продемонстрировали враждебность» по отношению к мусульманам и мусульманской вере.

Он решил, что Франсен виновна в трех пунктах обвинений, а Голдинг виновен в одном пункте, но отклонил другие обвинения против них.

Судья сказал: «Я не сомневаюсь, что это было их совместное намерение использовать факты дела (в Кентербери) для своих политических целей».

«Это была кампания по привлечению внимания к расовому, религиозному и иммигрантскому происхождению подсудимых».

Приговорив Франсен к 36 неделям, а Голдинга к 18 неделям в тюрьме, судья Баррон сказал, что их преступления были «преднамеренно запланированы против целевых жертв».

Напомним, что Britain First это ультраправая организация, основанная в 2011 году бывшими членами Британской Национальной партии. В ней состоят около 800 человек (по словам самой партии – около 6000), но их поддержка гораздо шире, что видно по миллионам «лайков» в социальных сетях. Он-лайн присутствие партии гораздо заметнее, чем аналогичное присутствие главных политических партий Британии. Партия была официального зарегистрирована в ноябре 2017 года. Она отрицает официально расизм, но ее программа носит четко выраженный анти-иммигрантский характер. Кроме того, они призывают к «сохранению британских ценностей», и противодействию «исламизации». Пол Голдинг стал известен как кандидат в мэры Лондона на прошлых выборах, впрочем, его обошел пакистанец Садык Хан. А Джейда Франсен попала в центр внимания общественности, когда в декабре прошлого года ее исламофобские сообщения в твиттере ретвитнул сам президент Дональд Трамп. Правда, по его словам, он не знал, кто она такая.