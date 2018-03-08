В Израиле принят закон, призванный очистить Иерусалим от нелояльных палестинцев

Парламент Израиля принял закон, который позволяет министру внутренних дел отменить права на жительство любого палестинца в Иерусалиме на основании «нарушения лояльности» Израилю.

Законопроект, ратифицированный в среду, также будет применяться в случаях, когда статус на жительство был получен на основании ложной информации и в случаях, когда «лицо совершило преступный акт» с точки зрения министерства внутренних дел.

В соответствии с новой мерой министр внутренних дел Израиля Арье Дери, лидер ультраортодоксальной политической партии «Шас», сможет лишить вида на жительство любого палестинца, которого он сочтет угрозой.

Ханан Ашрави, старший член Организации освобождения Палестины (ООП), назвал закон «крайне расистским».

«Неэтично отнимая вид на жительство палестинцев в Иерусалиме и лишая права этих палестинцев оставаться в своем собственном городе, израильское правительство действует вопреки международному праву и нарушает международные права человека и гуманитарное право», - сказал Ашрави, согласно заявлению, опубликованное в официальном палестинском информационном агентстве Вафа.

Напомним, что вопреки заявлениям Израиля о том, что оккупированный Восточный Иерусалим является частью его «вечной, неделимой» столицы, палестинцы, которые рождаются и живут там, не имеют израильского гражданства, в отличие от евреев.

Палестинцам в городе даются лишь удостоверения личности с правом «постоянного проживания» и временные иорданские паспорта, которые используются только для поездок за границу. Они по сути являются лицами без гражданства, застрявшими в правовой неопределенности - они не являются гражданами Израиля и не являются гражданами Иордании или Палестины.

Новый законопроект лишь усугубит и без того тяжелые условия для 420 000 палестинцев, проживающих в оккупированном Восточном Иерусалиме, которых государство рассматривается как иностранных иммигрантов.

Любой палестинец, который прожил за пределами Иерусалима в течение определенного периода времени, будь то в другой стране или даже на оккупированном Западном берегу, рискует потерять свое право на жительство.

С 1967 года Израиль отменил ВНЖ для не менее 14 000 палестинцев.

В заявлении на своей странице в Twitter министр внутренних дел Дери сказал, что этот закон позволит ему защитить «безопасность израильских граждан». Дери, который в прошлом был осужден за взяточничество, мошенничество и «нарушение доверия», сказал, что закон будет «использоваться против постоянных жителей, планирующих совершать нападения на израильских граждан».

Адала, палестинская правозащитная группа в Израиле, заявила, что закон является нелигитимным с точки зрения международного гуманитарного права.

«Восточный Иерусалим считается оккупированной территорией по международному гуманитарному праву (МГП), как и все другие районы Западного берега и сектора Газа, и его палестинские жители являются охраняемым гражданским населением, поэтому в соответствии с МГП запрещается налагать на них обязательство лояльности к оккупирующей державе, не говоря уже об отказе им в статусе постоянного проживания на этой основе », - говорится в заявлении группы.

Международная правозащитная группа Human Rights Watch в своем недавнем докладе заявила, что такие отзывы разрешений на ВНЖ, которые вынуждают палестинцев покинуть Иерусалим, «могут составлять военные преступления» в соответствии с договором Международного уголовного суда (МУС).

Нынешнее развитие событий происходит в условиях напряженной напряженности в Иерусалиме, когда президент США Дональд Трамп решил публично признать Иерусалим столицей Израиля в декабре. Трамп также пообещал переместить посольство США из Тель-Авива - израильской коммерческой столицы - в Иерусалим.

Ни одна страна в мире не признает Иерусалим столицей Израиля, за исключением США и России. Последняя недавно объявила о признании Западного Иерусалима столицей Израиля, а Восточный Иерусалим - «столицей будущего палестинского государства».