Израильская армия установила КПП на Западном берегу для сбора личных данных палестинцев

Страна, называемая «единственной демократией на Ближнем Востоке», продолжает устанавливать в оккупированной Палестине порядок, который напоминает не столько демократию, сколько тоталитаризм в духе коммунистического Китая. Во всяком случае, новая израильская мера по надзору за палестинцами кажется словно скопированной из Синьцзяна.

Haaretz сообщает, что несколько месяцев назад, израильская армия начала собирать личные данные палестинцев на Западном берегу в рамках наблюдения за общественными местами. С этой целью солдаты проводят патрулирование и создают временные контрольно-пропускные пункты. Молодые люди, которые проходят эти КПП, обязаны заполнить форму. Те, кто обязан заполнять форму на КПП, должны сообщить свое имя, возраст, номер телефона, идентификационный номер, тип транспортного средства и номер лицензии, а также представить ксерокопию своего удостоверения личности и указать как отправную точку, так и пункт назначения поездки.

Женщины, дети и пожилые люди освобождаются от заполнения формы.

Контрольно-пропускные пункты работают ранним утром, когда многие палестинцы находятся на пути к работе, что еще больше усугубляет обычные пробки в час пик. Солдаты на каждом контрольно-пропускном пункте должны представить как минимум 100 заполненных бланков для каждой смены, а квота для патрулей – 30 бланков.

Haaretz утверждает, что солдаты ЦАХАЛ сами не в восторге от этой практики (ее называют «медвежьими объятиями»), ставя под сомнение «вторжение в частную жизнь, которое оно влечет за собой, а также нарушение повседневной жизни». Впрочем, больше всего вызывает нарекание тот факт, что армейские солдаты вынуждены заниматься по сути полицейской работой по подробному сбору информации. В обычной ситуации солдаты проверяют транспортные средства и могут задать некоторые вопросы, максимум записав номер телефона. Однако сейчас начальство требует от них подробной записи всей информации – такой-то и такой-то был проезжал в автомобиле в такое-то время, направлялся в такую-то сторону и т.д. И более того, начальство теперь спускается определенные квоты: «Дайте нам 70 или имен ежедневно».

«Армейские силы проводят проверки на Западном берегу на основе оперативной концепции и в целях предотвращения терроризма, стремясь как можно меньше затрагивать гражданскую рутину», - заявил представитель сил обороны Израиля. «Останавливаемым водителям задают несколько вопросов в целях безопасности. Вопреки претензиям, не существует никакой квоты, с которой должны работать силы безопасности».

Как видим, практики «единственной демократии на Ближнем Востоке» готовы удивлять даже израильских силовиков.