Египет все же передаст острова в Красном море Саудовской Аравии

Ровно за день до визита принца Мухаммада бин Салмана в Каир верховный суд Египта отклонил все нерешенные юридические проблемы, связанные с передачей двух островов в Красном море Саудовской Аравии.

План о передаче островов Эр-Рияду, союзнику, который предоставил Египту миллионы долларов, был обнародован в 2016 году и с тех пор застрял в политических протестах и ​​судебных исках.

Верховный суд постановил, что ни один другой суд не обладает юрисдикцией по этому вопросу, тем самым блокируя два противоположных вердикта: один – от Высшего административного суда, который был против уступки в контроле над островами Тиран и Санафир, а другой – от Суда неотложных дел, который решил аннулировать это решение.

«Подписание представителем египетского государства соглашения о морских границах между правительствами Египта и Саудовской Аравии, несомненно, является актом суверенитета», - заявил Верховный суд, добавив, что одобрение соглашения было передано законодательному органу Египта, то есть, парламенту.

Принц Мухаммад подписал соглашение от имени КСА, еще до того, как стал наследным принцем. Египетский парламент одобрил соглашение в июне, а президент Абдель-Фаттах Сиси ратифицировал его через неделю.

Противники утверждают, что суверенитет Египта над островами восходит к 1906 году, еще до основания Саудовской Аравии.

Саудовские и египетские официальные лица говорят, что острова принадлежат КСА и находились лишь под контролем Египта, потому что Эр-Рияд попросил Каир в 1950 году защитить их.

Оппозиция по отношению к соглашению стала проблемой для Сиси, и даже сумела привести к крупным уличным протесты, которых страна не видела с тех пор, как он пришел к власти в 2014 году. Вопрос об островах точкой сплочения для многих оппозиционных деятелей, которые были маргинализированы за время его правления. Такое единодушие доказывает в очередной раз, что вопросы национализма и территориальной целостности являются универсальными средствами для сплочения и единства, даже в исламских странах, и к сожалению, куда более эффективными, чем единство на основании Ислама.