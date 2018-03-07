Кувейт позволит лицам без гражданства служить в его армии

Национальное собрание Кувейта позавчера одобрило во втором чтении законопроект, который, если он будет принят, позволит «лицам без гражданства, то есть, жителям Кувейта, которые не имеют гражданства, служить в армии. По словам официального информационного агентства KUNA, за законопроект проголосовали 52 депутата, против голосовали 5 депутатов, и 1 воздержался. В прошлом месяце парламент одобрил законопроект в первом чтении.

Законодательство позволит лицам без гражданства служить в армии на тех же позициях и условиях, что и кувейтцы. Поскольку их зарплаты будут выплачиваться полностью, без вычетов для социального страхования, эти солдаты в конечном итоге будут получать даже больше, чем кувейтцы, утверждают сторонники законопроекта.

В апреле прошлого года начальник генерального штаба Кувейта разрешил лицам без гражданства, известным просто как «бедуины», вступать в наземные и воздушные вооруженные страны.

Однако тогдашний министр обороны Мухаммад аль-Халид аль-Сабах сказал, что только те лица без гражданства, отцы которых служили в армии, будут допущены ко вступлению в вооруженные силы страны.

Согласно официальным оценкам, в Кувейте насчитывается примерно 96 000 лиц без гражданства. Кувейтские власти считают таких бедуинов нелегальными иммигрантами.