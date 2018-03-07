Сотни мусульман долгое время заперты в церкви в ЦАР

В центральноафриканском городе Бангасу сотни мусульман уже многие месяцы не могут покинуть территорию комплекса католической епархии. Бангасу это город в ЦАР, восточнее столицы страны, Банги. Он является центром местной католической епархии, здесь имеется большой церковный комплекс. В мае 2017 года, после того, как отряды христианских террористов, известные как «анти-балака», захватили город, около 2000 мусульман нашли убежище на территории малой семинарии диоцезии Бангасу, всего в нескольких метрах от самой церкви. На сегодняшний день почти 1000 человек остается в этом импровизированном лагере.

Ситуация критическая, поскольку мусульмане, среди них много больных женщин и детей, не могут покинуть лагерь. Даже поход за дровами в ближайший лес может привести к смерти, не говоря уже о том, что все дороги в город также контролируются боевиками «анти-балаки». По словам беженцев, несколько раз боевики стреляли в сторону лагеря. Лагерь охраняется миротворцами ООН, и периодически, каждые десять дней, его посещает миссия ООН из Банги, привозя с собой продовольствие, но любая такая поездка обходится весьма дорого, поскольку она возможна только воздушным путем. Особенно остро ощущается в лагере нехватка медикаментов и качественного медицинского обслуживания. Прошло десять месяцев с тех пор, как было нарушено соглашение о перемирии между различными группами, и теперь, по словам наблюдателей, в районе Бангасу фактически нет никакой власти – ни правительства, ни ООН, ни местных властей. Окрестности контролируются различными боевиками, а церковь остается едва ли не единственным местом, где можно укрыться от преследований. Мусульманская деревня вблизи, включая мечеть, служившую первоначальным укрытием, сожжены.

Надо отдать должное христианской общине Бангасу, они делают многое, чтобы спасти невинные жизни, при этом сами себя подвергают опасности, так как «анти-балака» называет их предателями.

Напомним, что «анти-балака» (впрочем, сами себя они предпочитают называть просто «самообороной») это преимущественно христианское (с примесью язычников-анимистов) ополчение, появившееся в ответ на успех повстанческой преимущественно мусульманской коалиции «Селека», которая 24 марта 2013 года захватила столицу страны. «Селека» обвиняется в массовых убийствах христиан, и именно в ответ на действия «Селека», якобы, появилась «анти-балака», которая очень скоро затмила своими преступлениями даже повстанцев «Селека».