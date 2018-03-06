Анти-мусульманское насилие на Шри-Ланке: в стране введено чрезвычайное положение

На Шри-Ланке власти объявили режим чрезвычайного положения на национально уровне из-за продолжающейся несколько дней вспышки межрелигиозного насилия.

По сообщениям полиции, в понедельник в районе популярного среди туристов города Канди произошли беспорядки и поджоги, в то время как другие источники сообщают, что насилие распространяется по всему острову. В Канди введен комендантский час и размещены дополнительные силы полиции.

Тем временем толпы буддистов сжигают магазины, принадлежащие мусульманам, и напали на мечеть на востоке страны. Местные власти говорят, что более двух десятков подозреваемых были задержаны полицией в связи с беспорядками. В то же время начато расследование в отношении самих полицейский, так как считается, что их попустительство привело к вспышке насилия — соцсети открыто призывали толпы собираться в условленном месте и в условленное время, чтобы идти жечь магазины мусульман.

Канди это лишь последний по времени регион, где произошел взрыв религиозного и этнического насилия, которое продолжает терзать Шри-Ланку, страну с населением в 21 миллион человек — из низ около 10% мусульман.

Однако, по словам Наджи Мохаммеда, секретаря партии Национальный фронт за хорошее руководство в Шри-Ланке, нападения распространяются по всей стране, а не только в Канди.

«Мы сталкиваемся с той же ситуацией, с которой мы столкнулись при предыдущем правительстве - напряженность, ненависть и насилие в отношении мусульман, особенно распространены там, где они являются разрозненным сообществом», - сказал Мохамед.

Некоторые наблюдатели обвиняют в разжигании насилия радикальную буддистскую группу Бода Бала Сена (ББС). Эту группа утверждает, будто мусульмане (те самые 10%) насильно обращают людей в Ислам и «оскверняют» буддистские памятники.

Межрелигиозное насилие не ново для острова. Антимусульманская кампания была начата после разрушительных беспорядков в Алутгаме в июне 2014 года. В феврале 2018 пять человек были ранены, несколько магазинов сожжены, а мечеть повреждена.

Президент Маитрипала Сиресена пообещал расследовать антимусульманские преступления после вступления в должность в 2015 году, но никаких значительных успехов так и не было достигнуто.