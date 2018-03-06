Помощь ООН Восточной Гуте приостановлена из-за обстрелов

Международный конвой прервал свою миссию в оппозиционном сирийском анклаве Восточная Гута в понедельник после доставки столь отчаянно необходимой помощи, поскольку силы режима возобновили массовые обстрелы, убив десятки людей и он захватив еще больше территории.

По меньшей мере 68 гражданских лиц были убиты в понедельник, по словам наблюдателей, а Организация Объединенных Наций сообщила, что десятки грузовиков, перевозящих помощь, прибыли в главный город Дума.

Асадиты конфисковали все медицинские принадлежности из конвоя первой помощи, прибывшего с самого начала двухнедельной операции, которая вызвала столь много возмущения, но столь мало действий со стороны всего небезразличного мира.

46 грузовиков прибыли после того, как новые воздушные удары поразили сокращающуюся оппозиционную зону, а солдаты режима быстро продвинулись вперед, захватив контроль над 40 процентами региона.

Управление ООН по делам беженцев заявило, что конвой службы помощи находился в городе Дума почти девять часов. Но в понедельник вечером он прервал свою миссию и покинул анклав.

«Мы доставили столько, сколько могли, посреди обстрелов», - написал представитель УВКБ ООН по Сирии Саджад Малик в твиттере. «Гражданские лица оказались в трагической ситуации».

Линда Том, представитель гуманитарного координационного офиса ООН УКГД в Сирии, рассказала AFP о боевых действиях, и о том, что воздушные удары продолжались во время доставки конвоя, «в том числе в городе Дума, когда конвой разгружался».

Более двух недель воздушных ударов, артиллерийских и ракетных обстрелов последнего крупного повстанческого анклава под Дамаском уже убили сотни людей и опустошили города.