Суд Нью-Йорка рассматривает иск о сокрытии надзора над мусульманами

Департамент полиции Нью-Йорка (NYPD) вышел за пределы своих полномочий, когда использовал правовую тактику эпохи холодной войны, чтобы скрыть информацию о том, поместил ли он двух мусульман под наблюдение, - заявил адвокат, представляющий мусульман во вторник перед Верховным судом Нью-Йорка.

Умар Мухаммади заявил во вторник перед апелляционным судом из семи членов, что полицейское управление ненадлежащим образом ссылается на федеральную тактику, известную как «доктрина Гломара». По мнению же представителей нью-йоркской полиции департамент должен быть оправдан, и что он имеет право «ни подтвердить, ни опровергнуть» записи об этих наблюдениях.

Два судебных процесса над этим так называемым «ответом Гломара» были вызваны серией публикаций в Ассошиэйтед Пресс, в которых подробно описывалось, как полиция Нью-Йорка искала возможных террористов после 11 сентября, отчасти путем проникновения в мусульманские студенческие группы и внедрением осведомителей в мечеть.

Бывший студент Университета Ратгерса Самир Хашми и манхэттенский имам Талиб Абдур-Рашид подали формальные запросы о поиске любых записей полицейского департамента Нью-Йорка, касающихся наблюдения за двумя этими людьми или за любыми организациями, с которыми они были связаны.

Их запросы отклонили, что привело к судебным искам, которые первоначально были заслушаны отдельно, причем два судьи нижестоящих судебных судов выступили с противоречивыми решениями. С тех пор эти случаи были объединены, а Мухаммади, адвокат из Манхэттена, представляет двух мужчин.

Мухаммади утверждает, что полицейский отдел не мог использовать «ответ Гломара» в соответствии с приоритетом закона штата Нью-Йорк. Он сказал, что использование отделом некоторых изъятий для публикации информации не законно, поскольку они не объяснили причину отказа от публикации документов.

«То, что пытается сделать NYPD, - это способствовать секретности, которая на самом деле вредна для общественности», - сказал он. Должностные лица полиции заявили, что отдел «не обязан раскрывать цели борьбы с терроризмом». Решение по делу ожидается в марте.

Доктрина Гломара названа в честь «Хьюз Гломар Эксплорер», массивного спасательного корабля, построенного эксцентричным промышленником Говардом Хьюзом, который умер в 1976 году. Два года спустя ЦРУ использовало корабль для поднятия части советской подводной лодки, которая затонула со всем экипажем на борту в Тихом океане в 1968 году.

У «Гломара» появилась технология, позволяющая поднять подводную лодку с глубины более 4 километра до поверхности, но большая часть подводной лодки развалилась и упала на дно океана.

Когда в 1976 году журналист запросил информацию о судне, построенном Хьюзом, федеральный суд вынес постановление, которое позволило ЦРУ «ни подтвердить, ни опровергнуть», существовали ли записи о миссии. Доктрина Гломара использовалась агентствами, если информация попадает в определенные исключения.

«Доктрина Гломара была инициирована на основании вопросов национальной обороны», - сказал Мухаммади в суде. «Этот вопрос должен быть решен законодателями, а не решением NYPD только потому, что они хотят это сделать».