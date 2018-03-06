Крупнейшая вещательная корпорация арабского мира прекратила показывать турецкие сериалы

В последние пару десятков лет турецкие развлекательные продукты, различные передачи и сериалы, стали весьма заметным феноменом, о котором пишут статьи и диссертации. Турецкие сериалы безусловно стали орудием «мягкой силы», способными добраться даже туда, куда не могут добраться турецкие чиновники, дипломаты и военные. Известно, что увлеченность турецкими сериалами, особенно теми, что достаточно явно выражают идеологию правящей в Турции эрдогановской партии, беспокоила курдских националистов, но также и сербских, арабских и других. Впрочем, беспокойство это почти ничего не изменяет, так как турецкие телевизионные продукты по-прежнему пользуются бешеной популярностью, в арабском мире в частности. Но, похоже, что культурная холодная война на Ближнем Востоке подошла к своему новому этапу.

Крупнейшая в арабском мире спутниковая вещательная корпорация MBC (Middle East Broadcasting Center), базирующаяся в Дубаи и контролирующаяся саудовским бизнесменом Валидом аль-Ибрагимом, сообщила в понедельник о том, что прекращает вещание всех турецких телевизионных программ. Примечательно, что решение было принято, судя по всему, сразу же после того, как Валид аль-Ибрагим был освобожден властями Саудовской Аравии от ареста (глава MBC был арестован вместе с другими бизнесменами).

Корпорация отказывается обсуждать, кто принял данное решение, оказывалось ли давление на нее со стороны Эр-Рияда, но почти ни у кого не возникает сомнений, что это решение политическое и связано с конфликтом между Турцией и КСА.

Основанная в 1991 году, MBC работает в Dubai Media City, свободной зоне, где также работают иностранные представительства, такие как агентство новостей AP.

Глава MBC Валид аль-Ибрагим был среди десятков принцев, бизнесменов, военных лидеров и правительственных чиновников, попавших под массовые чистки, которые власти Саудовской Аравии назвали кампанией по борьбе с коррупцией.

Правительство Саудовской Аравии заявило, что арестованные согласны передать активы в размере 106 миллиардов долларов в обмен на свободу. Неясно, согласился ли с правительством аль-Ибрагим.

Отвечая на вопрос о текущей структуре владения MBC, представитель MBC Мазен Хайек сказал, что аль-Ибрагим сохраняет 40-процентную долю и имеет «номинальный контроль управления» сетью. Хайек сказал, что не может подтвердить, кто владеет остальными 60 процентами компании.

Региональная политика также затронула еще одну крупную вещательную компанию. Катарская платная подписная спутниковая сеть BeIN оказалась отрезанной от четырех стран, блокирующих Доху - Бахрейн, Египет, Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Но блокада с компании была снята, так как BeIN обладает правами на трансляцию основных международных футбольных матчей, в том числе матчей предстоящего чемпионата мира по футболу.