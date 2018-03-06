2018 стал годом подъема еврейского поселенческого насилия на Западном берегу – ООН

Насилие со стороны израильских поселенцев на оккупированном Западном берегу растет в 2018 году, согласно последнему обновлению наблюдателей Организации Объединенных Наций на местах.

В своем последнем двухнедельном докладе Управление ООН по координации гуманитарной деятельности (УКГД ООН) на оккупированной палестинской территории зарегистрировало ряд серьезных недавних инцидентов.

В течение двухнедельного периода (13-26 февраля) 16 палестинцев получили ранения, а различные палестинские объекты, «потеряны или повреждены в результате нападений и набегов со стороны израильских поселенцев», говорит ООН УКГД.

Четыре инцидента произошли в деревнях Айнабус и Асира аль-Кыблия близ Наблуса, сообщает агентство, «по сообщениям, это совершили поселенцы из Ицхара, Брача и их окрестных форпостов».

Эти инциденты «включали в себя физическое нападение и ранение 91-летнего мужчины, убийство 17 овец и хищение еще 37, а также вандализм в доме».

Между тем «в том же районе» пять палестинцев были ранены израильскими оккупационными силами «во время столкновений, которые разразились после того, как израильские поселенцы совершили налет на деревню».

Кроме того, «в контролируемой Израилем зоне H2 в городе Хеврон израильские поселенцы забрасывали камнями три палестинских дома и в ходе последующих столкновений получили ранения шесть палестинцев, в том числе двое детей».

Еще четверо палестинских мужчин «физически подверглись нападениям поселенцев и получили поселенцами в четырех отдельных инцидентах в других местах на Западном берегу», а шесть палестинских автомобилей были также повреждены в результате пяти инцидентов, связанных с метанием камней поселенцами.

По данным УКГД ООН, «поселенческое насилие растет с начала 2018 года, составляя в среднем шесть нападений в неделю, по сравнению с тремя в 2017 году и двумя в 2016 году».

В 2018 году до настоящего времени, до 26 февраля, было совершено 25 нападений поселенцев на палестинцев, в результате которых был нанесен материальный ущерб, и 13 инцидентов, повлекших к жертвам среди палестинцев.