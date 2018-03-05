В индонезийском Ачехе христианскую пару высекли за участие в азартных играх

В индонезийской консервативной провинции Ачех во вторник супружеская пара христиан подверглась наказанию за участие в игре с элементами азарта.

Ачех - единственная провинция в самой густонаселенной стране мусульманского мира, которая применяет телесные наказания за целый ряд правонарушений - от азартных игр и употребления алкоголя до гомосексуальных и внебрачных отношений. Из-за этого во многих источниках можно встретить упоминание, что Ачех является единственной провинцией, в которой применяется закон Шариата, что не совсем корректно, ибо по сути весь Шариат сводится к телесным наказаниям, являющимся лишь частью всего законодательства.

Во вторник 61-летний Дахлан Силитонга и 45-летняя Тийя Ньюк Хва испытали шесть и семь ударов палкой, соответственно, после ареста за то, что они играли в игру в развлекательном комплексе, который позволяет игрокам обменивать монеты на призы или ваучеры, включая наличные деньги.

Пару обвинили в азартных играх, в то время как другому человеку, по имени Ридван, присудили 19 ударов палкой за участие в игре.

«Это должно создать сдерживающий эффект, чтобы люди не повторяли нарушения исламского Шариата», - сказал мэр Банда-Ачех Аминулла Усман.

«Мы намеренно делаем это перед публикой ... так чтобы это не повторилось».

За наказанием около мечети следили около 300 зрителей, в том числе два десятка туристов из соседней Малайзии.

Христианская пара относится к числу немногих немусульман, которых наказали по относительно строгому религиозному праву Ачеха, с тех пор, как оно было принято в 2001 году в рамках соглашения с центральным правительством о прекращении длительного мятежа.

В январе индонезийский христианин был также подвергнут порке за продажу алкоголя в провинции. Из пяти миллионов жителей Ачеха около 98% являются мусульманами. Немногочисленные немусульмане, совершившие преступления, нарушающее как национальные, так и религиозные законы, могут быть подвергнуты судебному преследованию в рамках любой системы. Все же, зачастую христиане и другие немусульмане выбирают порку, чтобы избежать длительного судебного процесса и тюремного заключения.