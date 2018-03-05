В холодные дни британские мечети открыли двери для бездомных

В дни, когда температура опустилась ниже нуля, а британский метеорологичекий офис выпустил красное предупреждение о снегопаде – самый высокий уровень предупреждения – некоторые британские мечети решили помочь тем людям, у которых нет своей крыши над головой.

Так, в Манчестере несколько добровольцев устроили нечто вроде лагеря на территории мечети, предоставляя еду и временное жилье бездомным. Бездомные в мечети также могут принять душ.

Поскольку мечеть расположена в районе, где проживают преимущественно выходцы из Южной Азии, предлагаемые блюда включают традиционные блюда бангладешской и пакистанской кухни, такие как рис и карри.

Количество бездомных в Манчестере постоянно растет. Один из бездомных по имени Джейми, сказал журналистам Al Jazeera:

«Я наркоман. Я никогда не был в мечети за всю свою жизнь», - сказал он. «Я был в двух шагах от того, чтобы взять себе какой-нибудь героин или крэк, чтобы я мог быть в порядке на всю ночь. Когда я думал об этом, подошел парень со стороны и спросил: «Ты бездомный, не хотел бы провести ночь в мечети?».

«Они заставили меня почувствовать себя желанным гостем, дали мне что-то поесть, попить. Что-то, чем даже основной совет не может нас обеспечить».

Джейми говорит, что средства массовой информации часто изображают мечеть в негативном ключе.

«Вы всегда получаете стереотипную картину о мечетях ... Не все так. Меня не поощряли к радикализации, это было только «Вы голодны, вы в порядке?».

Помимо мечети в Манчестере другие мечети по стране также приняли участие в акции – Большая мечеть Лидса, мечеть Олдхема, мечеть в Финсбери-парк, Кентерберийская мечеть, и мечеть Клонскиг в Дублине, которая является частью Исламского культурного центра Ирландии – все они открыли свои двери для бездомных.

«У нас будет дежурная служба безопасности по ночам, а команды по техническому обслуживанию были предупреждены, чтобы убедиться, что в здании достаточно тепла, особенно поздно ночью», - сказала Сумайя Кенна, глава сообщества по вопросам социального обеспечения в Исламском культурном центре Ирландии, в интервью радиостанции Дублина 98FM.

В докладе, вышедшем в конце января, благотворительная организация «Кризис», работающая над тем, чтобы положить конец бездомности, описала растущее число людей, живущих без крова, как «катастрофу».

По данным правительства, около 5 000 человек могли быть найдены спящими на улице в любую ночь осенью прошлого года, что более чем в два раза больше, чем в 2010 году.

«Кризис» утверждает, что количество людей, спящих на улице в настоящее время, составляет около 8 000 человек, и к 2026 году возрастет до 15 000 человек, «если ничего не изменится».