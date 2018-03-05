В Германии за минувший год совершены почти 1000 нападений на мусульман

Власти Германии зарегистрировали по меньшей мере 950 нападений на мусульман и их институты, в том числе 60 нападений на мечети, в 2017 году, сообщает Neue Osnabrueckner Zeitung в субботу со ссылкой на данные, предоставленные депутатам МВД.

Министерство сообщило, что 33 человека получили ранения в результате нападений, некоторые из которых включали в себя использование свиной крови, сообщает газета.

К сожалению, нет данных о нападениях в прошлые годы, для сравнения, поскольку министерство только сейчас начало собирать отдельные данные об антиисламских атаках - в отличие от атак против мигрантов - в 2017 году.

По словам газеты, почти все ответственные за нападения были ультраправыми активистами.

Айман Мазьек, возглавляющий Центральный совет мусульман, сообщил газете, что число нападений на мусульман и мусульманские объекты, вероятно, намного выше, учитывая, что многие власти пока не следят за антиисламскими инцидентами, а жертвы часто не могут составить полицейские отчеты.

Также вероятно, что с началом операции в Африне, ультралевые активисты составят значительную конкуренцию ультраправым.