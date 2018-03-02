Оппозиционные кемалисты хотят изгнать Uber из Стамбула

В поляризированной до предела Турции есть мало вещей, которые сегодня способны объединить людей самых разных взглядов. Но одна из таких вещей, на которой сходятся почти все, это негативное отношение к стамбульскому такси. Не обобщая (в конце концов везде есть исключения), можно сказать, что такси в Турции, и особенно в Стамбуле, уже много лет являются источником жалоб, в том числе иностранных туристов. Почти все туристические сайты предупреждают иностранцев о том, что их могут обмануть водители такси. Взять более длинный маршрут до пункта назначения или требовать евро вместо цены в турецких лирах, отображаемой на таксометре, являются одними из наиболее распространенных методов обмана. Достаточно привести в пример хотя бы одну недавнюю историю, когда таксист повез саудовского туриста из азиатского района Кадыкёй через третий мост над Босфором на европейскую сторону, а затем обратно в азиатскую сторону, в аэропорт имени Сабихи Гёкчен. Разумеется, турист опоздал на свой рейс, а таксисту грозит сейчас тюремный срок до 10 лет за мошенничество.

Такие приложения как Uber в Стамбуле стали весьма неплохой и гораздо более удобной альтернативой для стамбульского такси. Разумеется, стамбульским таксистам такой конкурент ни к чему, и вместо того, чтобы улучшить качество своего сервиса, они просто требуют убрать Uber из Стамбула, намекая в прошлом даже на некий связи Uber с гюленистами.

В преддверие турецких выборов недовольством владельцев и водителей такси решили воспользоваться кемалисты из крупнейшей оппозиционный партии Турции – Республиканской Народной партии, созданной некогда самим Мустафой Кемалем. Партия сейчас стремится завоевать голоса жителей Стамбула, и поэтому решила заручиться поддержкой таксистов. Аким Хамзачеби, генеральный секретарь РНП и возможный кандидат в мэры Стамбула, на встрече с владельцами такси 27 февраля пообещал выкинуть Uber из города. Еще ранее заместитель председателя РНП Барыш Яркадаш заявил о том, что гнев таксистов готов взорваться. Тем самым, очевидно, что анти-Uber кампания является официальной позицией РНП.

Но как это часто бывает с РНП, ее инициативы завоевать популярные голоса приводят к прямо противоположным результатам. Возможно, таксисты и проголосуют за РНП, но тысячи пользователей соцсетей выразили свое крайне негативное отношение к замечаниям Хамзачеби и Яркадаша, обвинив их в «мафиозном подходе» и «игнорированию избирателей партии ради горстки людей». У РНП всегда были проблемы с пониманием общественности, но сейчас даже твердые сторонники РНП пишут, что с такими лидерами как Хамзачеби правящей ПСР не надо даже сильно напрягаться, чтобы выиграть выборы.