В Китае арестованы несколько родственников уйгурских журналистов

Китайские спецслужбы задержали нескольких близких родственников четырех репортеров, работающих в США на Радио «Свободная Азия» (Radio Free Asia), в попытке запугать или наказать их за их освещение ситуации в Синьцзяне – сообщило в среду новостное агентство.

«Мы очень обеспокоены благополучием и безопасностью членов семей наших журналистов, особенно тех, кто нуждается в лечении», - сказал Рохиадт Махжан, директор по связям с общественностью в Radio Free Asia в Вашингтоне.

«Мы также особенно обеспокоены использованием задержаний в качестве тактики китайскими властями, чтобы заставить замолчать и запугать независимые СМИ, а также препятствовать миссии РСА по предоставлению свободной прессы закрытым обществам».

Среди задержанных или пропавших без вести - несколько близких родственников Шохрета Хошура, Гульчехры Ходжа, Мамаджана Джумы и Курбана Нияза - четырех уйгурских журналистов с Радио «Свободная Азия» в Вашингтоне. Первые три являются гражданами США, а Нияз - держателем американской гринкарты. Их репортажи для РСА являются одним из основных независимых источников информации о положении дел в Синьцзяне.

Все трое братьев Хошура были заключены в тюрьму в Синьцзяне в 2014 году, но двое были выпущены в декабре 2015 года после того, как правительство США выразило протест. Третий, Тудаксун, был приговорен к пятилетнему тюремному сроку в 2015 году по обвинению в угрозе государственной безопасности и остается в тюрьме.

В отдельном заявлении, опубликованном онлайн на прошлой неделе, Ходжа сказала, что ее брат, 43-летний Кайсар Кейюм, был задержан полицией в октябре, и его местонахождение неизвестно. С конца января она также потеряла все контакты со своими родителями, которые оба в возрасте 70 лет и имеют плохое здоровье. Недавно ей сообщили, что около 20 ее родственников были арестованы китайской полицией.

Джума, заместитель директора Уйгурской службы РСА, сообщил, что его братья Ахметджан и Абдулкадир Джума были задержаны в мае 2017 года. Место нахождения Ахметджана неизвестно, а Абдулкадира отправили в тюрьму в Урумчи. Он страдает от проблем с сердцем, требующих медицинской помощи, но его сестре не разрешают доступ к нему.

Младший брат Нияза, работающего на уйгурском телеканале, Хасанджан, был арестован в мае прошлого года и вскоре после этого был приговорен к шести годам тюремного заключения за «разжигание этнической ненависти».

Китайское коммунистическое правительство, которое в лучших традициях коммунизма берет в заложники родственников инакомыслящих, отказывается как-то комментировать ситуацию.

Между тем, во вторник международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад, в котором рассказала о том, как в Синьцзяне развертывается система невероятной полицейской деятельности, включающая в себя постоянный массовый надзор и анализ огромных данных.

В докладе говорится, что полиция собирает данные от всепроникающих камер безопасности, некоторые из которых имеют распознавание лиц или инфракрасные характеристики. «WiFi снифферы» контролируют смартфоны и компьютеры, а автомобильные номерные знаки и номера удостоверений личности собираются на бесчисленных контрольно-пропускных пунктах региона, все перекрестно проверяются на всевозможных документах.

Сотрудники полиции, кадры компартии и правительственные работники также посещают дома для сбора данных о семьях, их «идеологической ситуации» и их отношениях с соседями. Один собеседник сказал, что даже владение большим количеством книг может вызвать подозрение, если только человек не работает учителем. Также собираются данные по частоте молитвы и выездам за границу.

РСА была создана конгрессом США в 1994 году для трансляции новостей, которые иначе не сообщались бы в азиатских странах, где правительства не разрешают свободную прессу, и она по-прежнему финансируется за счет ежегодного гранта от правительства США.